Il duo comico Matranga e Minafò ospite speciale alla Notte Bianca di Soverato

Il celebre duo comico siciliano Matranga e Minafò sarà presente come ospite speciale alla Notte Bianca di Soverato, in programma il 4 ottobre 2025. Una serata di divertimento, musica e cultura che promette di incantare il pubblico con performance uniche.

Con una carriera in continua ascesa e un seguito sempre più nutrito sui social media, Matranga e Minafò sono diventati volti noti anche della televisione grazie alla loro indimenticabile presenza nel popolare programma “Made in Sud”.

Le loro esibizioni esilaranti e le loro espressioni tipiche della cultura siciliana hanno conquistato il cuore di migliaia di telespettatori, trasformandoli in un fenomeno di massa.

La Notte Bianca di Soverato rappresenta un evento imperdibile, dove il duo porterà la propria energia travolgente e il caratteristico humor siciliano, regalando al pubblico momenti di pura allegria.

Sarà una serata all’insegna del sorriso, in cui Matranga e Minafò si esibiranno in esilaranti sketch e interagiranno con il pubblico, rendendo l’atmosfera ancora più speciale.

Invitiamo tutti gli appassionati di comicità e tutti coloro che vogliono trascorrere una serata indimenticabile a partecipare per celebrare la Notte Bianca di Soverato. Non mancheranno eventi, musica dal vivo e tanto altro ancora, ma l’energia unica di Matranga e Minafò sarà la ciliegina sulla torta!

