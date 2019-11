“Il Fantasma della funicolare”, successo per l’iniziativa promossa dall’Amc

“Mamma, torniamo presto in funicolare?” E’ la frase che tanti bambini giovedì sera hanno rivolto ai propri genitori dopo la divertente avventura vissuta con “Il fantasma della funicolare”, l’iniziativa che l’Amc Spa ha organizzato in occasione della festa di Halloween.

Entusiasti i molti bambini partecipanti che sono stati coinvolti in una spaventosa caccia al tesoro con personaggi del passato riportati in vita grazie alla presenza del Gruppo Storico Città di Catanzaro. Tra indovinelli e racconti, i bimbi hanno avuto modo di scoprire tante informazioni sulla città e sulla funicolare, con la possibilità di visitare anche la sala di comando dell’impianto. E poi l’incontro col fantasma e la scoperta del tesoro.

Felici i piccoli ma anche i genitori che hanno molto apprezzato l’evento proposto in chiave non solo ludica ma anche didattica.

Un modo nuovo di vivere e conoscere il suggestivo mezzo di trasporto: questa l’idea del management dell’azienda, rappresentato dal direttore generale Marco Correggia e dall’amministratore unico Giorgio Margiotta, la cui volontà è quella di organizzare diversi eventi per animare l’impianto e incentivare sempre più l’utilizzo della funicolare.