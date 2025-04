Il Festival della Sostenibilità a Lamezia Terme sarà dedicato al Prof. Vittorio Daniele

Il Dott. Paolo Marraffa, funzionario specialista in attività contabili e responsabile del Provveditorato del Comune di Catanzaro, suggerisce alla madre, docente, scrittrice, giornalista e Presidente di un’associazione di promozione culturale denominata AIParC, di lasciare un’impronta diversa in questa edizione del festival dello sviluppo sostenibile che si terrà a Lamezia, aggiungendo qualcosa di nuovo rispetto al passato.

Non si tratta solo di un’intitolazione o di creare una targa in ricordo del Prof. Daniele, ma di onorare la sua memoria perché il Professore – dichiara Marraffa, ex studente – merita questo e altro. Lui che in un precedente articolo lo ha definito “un grande mentore”, non dimentica chi nella sua vita ha operato del bene.

Il Professore aveva infatti tra l’altro referenziato il Dott. Marraffa per svolgere un tirocinio proprio nel Comune di capoluogo dove ora lavora in qualità di funzionario, sotto la guida del Dirigente De Marco. Oltre ad aver seguito la sua prima attività di ricerca accademica che ha contribuito ad accrescere il suo bagaglio culturale.

La proposta di dedicare il festival al Prof. Vittorio Daniele è stata accolta dall’Associazione all’unanimità. Conclude Marraffa: “Sarà un’occasione per ricordare il Professore, consapevole che a questa ne seguiranno tante altre”.