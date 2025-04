Il Festival ha inizio: Soverato si colora d’Europa

Lunedì 5 maggio 2025, Soverato si animerà di volti, voci e bandiere provenienti da tutta Europa. Sarà una giornata speciale che segnerà l’avvio ufficiale della IX Edizione di Euro.Soul – European Soul Festival, promosso dall’associazione JUMP con l’alto patrocinio del Parlamento europeo ed il patrocinio del Comune di Soverato, nella settimana simbolicamente dedicata alla Giornata dell’Europa e nell’Anno Europeo dell’Educazione alla Cittadinanza Digitale.

Alle ore 11:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Soverato, si terrà la conferenza stampa di apertura del Festival. Le istituzioni locali, la stampa locale e i rappresentanti delle delegazioni internazionali si ritroveranno per condividere il valore di un evento che, da anni, trasforma la Calabria in un autentico laboratorio europeo di incontro, dialogo e innovazione educativa. In questa occasione sarà presentato anche il programma ufficiale del Festival, già disponibile sul sito istituzionale di JUMP.

Ma l’energia del Festival si farà sentire sin dalle prime ore del mattino: alle 9:30, presso il campo da basket dell’ex Ippica (ora “Nunzio Marino”), le delegazioni Erasmus+ provenienti da Francia, Germania, Romania, Groenlandia e Bulgaria, circa 112 studenti accompagnati da docenti ed educatori, daranno il via all’ennesima, entusiasmante edizione della Mission Impossible – City Game. Questo gioco didattico, diventato ormai un appuntamento settimanale per la cittadinanza, accompagna ogni lunedì gli ospiti internazionali di JUMP alla scoperta dei luoghi simbolo e delle tradizioni di Soverato, attraverso enigmi, prove educative e collaborazione tra culture diverse.

Alle 12:00, in Piazza Maria Ausiliatrice, si terrà un momento simbolico di grande impatto: la foto ufficiale del Festival, che unirà i partecipanti alla conferenza stampa con gli studenti e gli educatori internazionali in visita. Un’immagine collettiva che rappresenta l’essenza di Euro.Soul: un’Europa che si costruisce dal basso, giorno dopo giorno, attraverso l’amicizia, la curiosità, l’accoglienza e l’impegno condiviso.

Euro.Soul è un progetto vivo, che cresce anno dopo anno grazie alla sinergia tra scuole, istituzioni, cittadini e partner europei. Lunedì 5 maggio sarà soltanto l’inizio di una settimana intensa e ricca di emozioni, riflessioni e attività, in cui sentirsi davvero parte di un’unica, grande comunità.