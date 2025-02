Il figlio del ex sindaco di Cosenza Mario Occhiuto precipita dall’ottavo piano, è gravissimo

Il figlio del senatore ed ex sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, Francesco 30 anni, versa in gravissime condizioni dopo essere precipitato dalla finestra dell’appartamento all’ottavo e ultimo piano di un palazzo in cui vive con la famiglia, lungo viale Giacomo Mancini in pieno centro città.

In merito alla dinamica di quanto é accaduto, su cui al momento viene mantenuto uno stretto riserbo, sono in corso accertamenti. Il dramma si è consumato intorno alle 20:30 di questa sera.

Il figlio di Mario Occhiuto trasferito a Catanzaro

Da quanto appreso il giovane è stato immediatamente soccorso da un’ambulanza del 118 che, dopo aver praticato le prime manovre di rianimazione, lo ha trasportato all’Annunziata di Cosenza in gravissime condizioni, mentre sul posto si sono recate due pattuglie della Polizia di Stato.

Mentre i sanitari si sono subito adoperati per salvargli la vita, in tarda serata è stato deciso il trasferimento in elisoccorso del giovane verso il nosocomio di Catanzaro, per essere ricoverato nel reparto di rianimazione ed essere sottoposto a ventilazione extracorporea (Ecmo).