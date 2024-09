Il Futsal Chiaravalle riparte da Mister Marco Antonio Vitale

Stagione 2024/25 ai nastri di partenza per il Futsal Chiaravalle, ieri il raduno generale ha dato via al nuovo ciclo sotto la guida di Mister Marco Antonio Vitale.

La triade dirigenziale Tino-Cernivivo-Posca ha infatti affidato a Mister Vitale (ex Blingink U19) la guida tecnica per la prossima stagione che vedrà il team giallonero impegnato in Coppa Calabria e nel Campionato di Serie D con un roster in fase di definizione ma che conta già l’innesto di giovani talenti e la conferma dei senatori Zaffino D. , Urbano, Cortese, Stivala e Garieri. Tanta carne al fuoco per Mister Vitale che dalla sua navigata esperienza tecnica nei settori giovanili di Montepaone e Soverato, passando per la conquista del “Double” (Campionato e Supercoppa di Serie D) con il Club Quadrifoglio, riuscirà a tirar fuori un roster certamente competitivo.

Il Direttore Sportivo Posca: “Smaltita la sconfitta della finale playoff abbiamo capito che era il momento di chiudere un cerchio e aprirne subito un altro con l’auspicio che sia il più duraturo e vincente possibile. Siamo convinti che Mister Vitale con la sua esperienza possa contribuire notevolmente alla crescita tecnica, sportiva e umana dei ragazzi.”

Non sono mancati saluti e ringraziamenti finali di tutta la dirigenza in primis dal Presidente Tino a Mister De Raffele per il proficuo lavoro svolto, l’impegno profuso e le qualità umane messe in campo gli scorsi anni.

“Mister De Raffele ha dato tanto per questa squadra, è doveroso ringraziarlo come è giusto ringraziare l’ormai ex giallonero Bruno Ciconte che si avvia ad un nuovo progetto da allenatore, nella sua cittadina natale, e a cui facciamo un sentito in bocca al lupo.” Titoli di coda e saluti affettuosi anche per l’ex laterale Lucio Zaffino, anch’esso aggregato al progetto “ciconte”.

Futsal Chiaravalle che quest’anno, come annunciato dal Vicepresidente Cernivivo, cambia anche “casa”.

Il team delle preserre infatti disputerà l’intera stagione al “Palascoppa” di Soverato. Una stagione che parte a tutti gli effetti da una rivoluzione ma conserva l’identità riassunta nelle parole del vicepresidente stesso: “Nuovo ciclo, stessa voglia di vincere.”