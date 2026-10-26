Il Giardino delle Zucche, il grazie dell’Associazione Sole Soverato: «Una comunità unita può fare tanto»

Dopo la seconda edizione del 25 ottobre, un ringraziamento alle famiglie, ai volontari, agli sponsor e all’amministrazione comunale. Al centro dell’iniziativa, il sostegno alla Pediatria di Soverato.

SOVERATO – Una piazza che diventa luogo d’incontro, i bambini protagonisti e la solidarietà capace di coinvolgere un’intera comunità. È questo il significato della seconda edizione del Giardino delle Zucche, organizzata dall’Associazione Sole Soverato e svoltasi ieri, 25 ottobre, in Piazza Maria Ausiliatrice.

All’indomani dell’evento, l’associazione desidera rivolgere un ringraziamento a tutte le persone che hanno contribuito alla sua realizzazione: alle famiglie che hanno partecipato, ai bambini che hanno portato entusiasmo e colore, ai soci e ai volontari che hanno dedicato tempo ed energie all’organizzazione.

Un ringraziamento particolare va all’amministrazione comunale di Soverato, per il patrocinio, la disponibilità e la concessione di uno spazio più ampio, che ha permesso di accogliere la manifestazione e dare spazio alle diverse attività. Un sostegno prezioso per un’iniziativa nata per unire divertimento, partecipazione e attenzione ai bisogni del territorio.

Accanto al laboratorio di pittura delle zucche, i giochi e l’animazione gratuiti hanno offerto occasioni di festa anche ai bambini senza il ticket del laboratorio. L’area food ha completato un appuntamento pensato per coinvolgere tutta la famiglia.

A dare un significato ancora più profondo alla giornata è stata la sua finalità solidale: contribuire all’acquisto di poltrone reclinabili per il reparto di Pediatria dell’ospedale di Soverato, per offrire maggiore conforto ai genitori che restano accanto ai propri bambini durante il ricovero.

La gratitudine dell’associazione va anche agli sponsor, alle attività commerciali e a tutti coloro che hanno sostenuto il progetto con donazioni, materiali, servizi e disponibilità. Un pensiero speciale è rivolto alla famiglia Ranieri, per la sensibilità dimostrata e per aver scelto di essere vicina a un’iniziativa dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie.

Il ringraziamento abbraccia anche il lavoro meno visibile: i preparativi, l’allestimento, la gestione delle attività e il riordino finale. Gesti e impegni che, messi insieme, hanno reso possibile la giornata.

Il Giardino delle Zucche lascia così un messaggio che va oltre la festa: prendersi cura della propria città significa anche esserci, partecipare e contribuire, ciascuno secondo le proprie possibilità. A tutta la comunità di Soverato va il grazie dell’Associazione Sole, per aver dato forma a questo impegno condiviso.