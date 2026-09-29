Il Giardino delle Zucche raddoppia: a Soverato la magia dell’autunno incontra la solidarietà

Ci sono giornate che restano nei ricordi dei bambini. E ci sono gesti che possono rendere un po’ più leggere le giornate di chi sta affrontando un momento difficile. Il Giardino delle Zucche, organizzato dall’Associazione Sole Soverato, nasce per unire queste due cose.

Dopo l’entusiasmo della prima edizione, l’evento torna quest’anno domenica 25 ottobre, dalle ore 15:30, in Piazza Maria Ausiliatrice.

Tra zucche, colori e attività creative, i bambini potranno vivere la magia dell’autunno insieme alle loro famiglie.

Ma il cuore dell’iniziativa va oltre la festa. Parte del ricavato sarà destinata all’acquisto di poltrone per il reparto di Pediatria di Soverato: un aiuto concreto per offrire più comfort ai piccoli pazienti e a chi resta accanto a loro, anche nelle ore più lunghe.

È questo il desiderio che accompagna la seconda edizione: trasformare i sorrisi raccolti in piazza in un gesto di cura per altri bambini. Perché una festa può finire al tramonto, ma il bene che lascia può durare molto più a lungo.

I ticket sono disponibili in prevendita. L’Associazione Sole Soverato invita le famiglie ad acquistarli in anticipo per consentire un’accoglienza ordinata durante entrambi gli appuntamenti.