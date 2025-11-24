​Il Giardino Incantato illuminerà il Natale di Soverato

Via Trento e Trieste si trasformerà in un luogo da sogno, avvolto dalla magia del Natale. L’Associazione Quartiere Caramante, formata da un gruppo di straordinari volontari, con il sostegno dell’amministrazione comunale, è entusiasta di annunciare l’apertura del meraviglioso Giardino Incantato che si svolgerà!

​Il 6 dicembre, a partire dalle ore 17:30, uno spazio luminoso e festoso, progettato per portare sorrisi e applausi a tutti.

​Il Giardino Incantato, alla sua seconda edizione, diventerà il cuore pulsante della nostra comunità, un luogo dove grandi e piccini potranno lasciarsi trasportare dalla bellezza del Natale. Alberi splendidamente decorati, leggendarie ed eleganti renne, fiumi di luci scintillanti e un’atmosfera carica di gioia faranno da cornice a momenti indimenticabili, creando ricordi che rimarranno nel cuore di tutti.

​Invitiamo famiglie e amici a unirsi a noi per vivere insieme questa esperienza unica, che si preannuncia ricca di emozioni e felicità durante tutto il periodo delle festività. Per i bambini, sarà una festa di meraviglie e sorprese; per gli adulti, un’occasione per ritrovare la magia dell’infanzia e riscoprire il calore della comunità.

​Il Giardino Incantato non è solo un evento, ma un abbraccio collettivo di speranza e allegria, il regalo più bello in questo periodo dell’anno. Vi aspettiamo per condividere insieme la meraviglia e la gioia del Natale! Unitevi a noi e lasciatevi incantare.