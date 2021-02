“Il giusto modo per sognare”, online il nuovo videoclip della band calabrese Ragainerba

Presentato in anteprima al Rainbow Free Day con la produzione targata Calabria Sona/ItalySona.

Si intitola “Il giusto modo per sognare” il nuovo videoclip della band calabrese Ragainerba, presentato in anteprima al Rainbow Free Day, la grande vetrina nazionale degli indipendenti, e prodotto dalle etichette Calabria Sona e Italy Sona.

Reggae, pop e hip hop si mescolano sapientemente nell’ultimo lavoro della band nata a Palmi, nel reggino, dal talento di Antonio Cogliandro e Vincenzo Misale con l’obiettivo di valorizzare le radici culturali calabresi ma guardando a diversi generi musicali.

Con alle spalle oltre vent’anni di esperienza, il gruppo con la nuova canzone ha voluto raccontare le diverse sfaccettature dell’amore quale sentimento vissuto ed evocato nei confronti dei figli. “Con la nostra musica – spiegano – abbiamo dato voce al bisogno collettivo di uscire dalla notte per iniziare un nuovo giorno che porta con sé un carico di sogni e speranze, così come l’amore che vale la pena sempre di essere vissuto. Il brano è stato scritto a più mani, tra Palmi e Roma, ed è stata anche l’occasione per accorciare idealmente le distanze in un periodo di isolamento forzato”. Hanno partecipato alla realizzazione del brano Antonio Cogliandro (voce), Franco (voce rap), Raffaella Monza (cori), Vincenzo Misale (Chitarre, mandolini, basso, sinth), Michele Misale (batteria) con la partecipazione come guest di Pietro Maida alla tromba.

L’ultimo singolo fa seguito ai precedenti successi di “Ce la faremo”, pubblicata all’inizio dello scorso anno a sostegno della raccolta fondi per la Protezione Civile nella lotta al Covid-19, e “Ndi scialamu”, canto di gioia che ha celebrato la scorsa estate.

Con “il giusto modo di sognare”, la band compie un altro passo in avanti grazie al supporto e alla fiducia di Calabria Sona e Italy Sona: il circuito fondato da Giuseppe Marasco rappresenta un punto di riferimento per gli artisti locali ed emergenti sul territorio e ha conquistato ancora di più la ribalta nazionale, tra gli addetti ai lavori, nell’ambito dell’evento online Rainbow Free Day.

Il videoclip è in rotazione anche su Calabria Sona Tv, al canale 610 del digitale terrestre, mentre il brano è disponibile su tutti gli store digitali online e scaricabile su www.calabriasona.shop.