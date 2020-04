Il Gruppo Paoletti dona mascherine, camici e gel all’ospedale di Soverato

Il Gruppo Paoletti S.p.A., guidato da Paolo Paoletti in qualità di Amministratore Unico, che gestisce una serie di punti vendita “CONAD e CASALINGO” tra Soverato, Montepaone e in altri comuni limitrofi, d’intesa con il Direttore medico del Presidio Ospedaliero Unico dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, dott. Antonio Gallucci, ha dato il via alle Azioni di Solidarietà per l’Ospedale Civile di Soverato.

Sono state consegnate in donazione volontaria, in data 02 Aprile alle ore 9.00 le prime forniture, da distribuire in tutti i reparti, consistenti in: Mascherine Chirurgiche, Camici Chirurgici Ultraprotettivi DPI e Gel Dermoigienizzanti, regolarmente testati e certificati, al fine di contribuire alla tutela del Personale Medico, Infermieri ed OSS, sul campo per combattere questo nemico invisibile.

Siamo vicini a tutto il personale medico per l’incessante lavoro e lo straordinario contributo sociale che stanno dimostrando in quest’emergenza sanitaria. In questo momento dobbiamo essere tutti solidali e vicini gli uni con gli altri!