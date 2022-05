Il guardavallese Simone Gualtieri annuncia il suo nuovo singolo “Mezzo Sole”

Dopo circa due anni di silenzio Simone Gualtieri, artista di Guardavalle, fa ritorno nella piazza Pop.

Anni abbastanza duri, come descrive egli stesso in un post pubblicato sui suoi account social, passati in compagnia della sua penna.

“MEZZO SOLE” sarà il singolo che farà strada al suo nuovo album ( di cui annuncerà l’uscita, secondo fonti affidabili, settimana prossima ) capace di rendere chiaro ciò che troveremo nelle 11 tracce presenti nel lavoro discografico.

Ci aspettiamo un Giugno promettente per quanto concerne il panorama Pop del comprensorio, grazie anche al valore aggiunto intitolato “MEZZO SOLE”, targato Simone Gualtieri.