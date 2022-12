Il “KissKiss Bar” di Soverato offre panettoni solidali

La sera del 24 Dicembre, il “KissKiss Bar” di via Amirante di Soverato ha pensato di lasciare fuori dal locale dei panettoni per le famiglie più bisognose, lasciando un biglietto di augurio per un felice Natale.

Tutto ciò è stato subito postato sulla pagina facebook del bar avendo un riscronto positivo da molte persone che hanno subito commentato con messaggi di ringraziamenti apprezzando la bella iniziativa.

Il titolare inoltre fa sapere che le iniziative di solidarietà non finiscono qui. Buone Feste a tutti!