Il Leo Club Squillace Cassiodoro dona un kit di primo soccorso all’Edelweiss di Soverato

Il Leo Club Squillace Cassiodoro, giorno 5 luglio, si è visto impegnato nel progetto “Service Leo For Safety and Security”, ovvero il tema operativo nazionale (TON).

Questo service nasce dalla volontà e dall’esigenza di voler attuare una tematica nuova quanto importante.

L’obiettivo è quello di far sì che tutti i Leo Club d’Italia, possano donare un kit d’emergenza agli enti di primo soccorso sul territorio, come la protezione civile, Edelweiss, ecc…

I quali necessitano sempre di un supporto e di un aiuto benevolo. Tutto ciò nasce prima da una raccolta fondi che il club si prodiga ad effettuare, come le consuetudini dei service, campagne di sensibilizzazioni su tematiche fin troppo trascurate, dell’anno sociale.

Quest’anno il Club ha donato un kit di primo soccorso, ricco di tutti gli strumenti necessari per intervenire in un primo momento fondamentale per l’aiuto di un soggetto che richiede aiuto. Il kit contiene: 1 ZAINO BORSA EMERGENZA + kit pronto soccorso.

Il Leo Club Squillace Cassiodoro, si contraddistingue sempre per la serietà e scelta dei vari service grazie allo spirito lionistico.

Ringraziamenti dovuti e speciali vanno al Presidente dell’associazione Edelweiss, nonchè il gruppo Edelweiss di Soverato, presieduti dal Dr Pasquale Pipicelli sempre attivo nella collaborazione e sinergia instaurata con il Leo Club in questi anni in quanto sono stati donati precedentemente 2 kit. Ulteriori ringraziamenti al Past president del Club Francesco Persampieri il quale si è prodigato nella premura di seguire e perseguire l’inizio di questo Service, alla Presidente Lilia Catricalà che con il suo costante impegno ha dimostrato un vero spirito lionistico, ed ovviamente a tutti i soci per essere sempre presenti nel dare il loro grande contributo all’associazione.

Bernadette Macrina