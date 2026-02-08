Il Liceo Guarasci di Soverato ha inaugurato la seconda edizione del Progetto Scholé

Si tratta di un’opportunità formativa unica nel nostro territorio, che nasce dalla stretta collaborazione tra il Liceo Scientifico di Soverato e l’Associazione culturale Scholé presieduta dal prof. Angelo Nizza.

Il progetto, promosso da Denisio Iera, Docente di Filosofia e Storia del Liceo Guarasci, si svolge con un efficace mix di attività laboratoriali, gestite dai Docenti del Liceo, e seminari nei quali sono i Docenti universitari a relazionare sul tema e a confrontarsi con gli allievi che, partecipando attivamente, sono i veri protagonisti.

L’offerta formativa, rispetto alla prima edizione, si arricchisce: alla Filosofia si aggiunge la Fisica, nell’intento di promuovere la riflessione sui temi, sui problemi e sui protagonisti della ricerca scientifica sulla natura.

Il tema delle attività di quest’anno, alle quali ha aderito una larghissima parte degli studenti, è la materia.

Dal 2 al 4 di febbraio si è tenuto il primo ciclo di Seminari di Fisica, una tre giorni di lavoro con Giacomo Ciani, Professore Associato del Dipartimento di Fisica dell’Università di Trento che ha proposto il tema “Le onde gravitazionali per esplorare il Cosmo: misurare l’incredibilmente piccolo per comprendere l’infinitamente grande”.

Il progetto Scholé ha preso avvio nello scorso anno scolastico attraverso la realizzazione di tre cicli di incontri di Filosofia sul tema della cura e ha coinvolto relatori dall’elevatissimo spessore professionale, quali i professori Giuseppe D’Anna (Università Cattolica di Milano), Didier Contadini (Università Bicocca di Milano) e Mino Ianne (Dipartimento Ionico dell’Università di Bari). Ma non solo. La collaborazione con Scholé ha, inoltre, favorito la realizzazione di preziosi incontri sul pensiero filosofico antico (Suggerimenti per “stare in forma”. Perché è utile (e bello) tornare a leggere Aristotele, tenuto dalla Prof.ssa Arianna Fermani dell’Università di Macerata), ma anche su temi di estrema attualità, analizzati nella loro radice storica con rigore scientifico dal dott. Mattia Giampaolo (Università La Sapienza di Roma – CeSPI): “I semi europei della questione palestinese”.

Di seguito, il calendario completo dei prossimi incontri:

SEMINARI DI FISICA

16 – 17 – 18 febbraio

“Capire la natura con la fisica – dal mondo microscopico agli stormi di uccelli”; relatore: Gianni Jacucci (Università della Calabria)

23 – 24 – 25 febbraio

“Vita da ‘Stella’: nascita, evoluzione e morte di una stella”; relatore: Giuliano Iorio (ICCUB)

SEMINARI DI FILOSOFIA

2 – 3 – 4 marzo

“La materia dall’idealismo al materialismo storico”; relatore: Didier Contadini (Università Bicocca di Milano)

13 – 14 – 15 aprile

“Materia si dice in molti modi. Riflessioni su chora e hyle nel naturalismo rinascimentale “; relatrice: Valentina Zaffino (Università della Calabria)

22 – 23 – 24 aprile

“La materia di cui siamo fatti”. Viaggio tra le parole e le nozioni di materia in Aristotele”; relatrice: Arianna Fermani (Università di Macerata)