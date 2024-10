Il Lions Club Soverato VJDS alla presentazione dell’App “112 Where Are U”

Si è svolto, presso il Comune di Montepaone lido, un importante evento unico in Calabria, organizzato da Emergenza Sordi (Presidente Dott. Luca Rotondi e collaboratrice Gabriella Cappuccino).

L’evento, patrocinato dal Comune di Montepaone (Sindaco Mario Migliarese), dal Lions Club Soverato VJDS ( Presidente Pino Pipicelli ) della Past Presidente (Maria Giovanna Pirritano) e per la zona 24 del Distretto 108/ya dal Presidente Giacomo Mannino e dall’associazione interpreti LIS – ANILIS (presidente Nazionale Antonio Parente e presidente regionale anilis Calabria Cristina Arena), ha presentato l’utilità dell’App “112 Where Are U” dell’AREU Lombardia.

Questo seminario, rivolto ai cittadini e alle persone sorde è stata l’occasione per conoscere a fondo il funzionamento dell’applicazione “Where Are U”, un servizio di fondamentale importanza per gestire le chiamate di emergenza al numero unico europeo NUE 112.

● L’app, oltre a essere attiva in Lombardia, copre anche la regione Calabria e altre 14 regioni italiane, offrendo una soluzione accessibile e inclusiva per coloro che hanno difficoltà uditive e/o problemi di comunicazione per es. Stranieri residenti, anziani, soggetti con post ictus, ecc..

È stata un’interessante occasione preziosa per informarsi e sensibilizzare la comunità sull’importanza di strumenti tecnologici che migliorano la sicurezza e l’accesso ai servizi d’emergenza per tutti.

Ed è proprio dal Comune di Montepaone che si è iniziato a parlare di inclusione con la consapevolezza di diffondere la cultura della disabilità, di dimostrare che, anche in questo luogo calabrese, l’empatia non lascia indietro nessuno.