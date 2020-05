Il Lions Club Squillace dona all’ospedale di Soverato 22 saturimetri

Il Lions Club Squillace Cassiodoro non si ferma davanti al Covid-19 e continua la sua opera di servire il territorio e la sua comunità. Il Club ha donato, infatti, al Pronto Soccorso del nosocomio di Soverato 22 saturimetri.

La consegna è avvenuta in condizioni di sicurezza a cura del Presidente Giacomo Mannino ed alla presenza del Direttore Sanitario del Presidio Unico Ospedaliero Dr. Antonio Gallucci, del Direttore dell’U.O.S.D. Dr. Cosimo Francesco Zurzolo e del personale del pronto soccorso.

La donazione de qua consentirà tutti gli operatori della strategica struttura sanitaria calabrese di poter far fronte con immediatezza alla valutazione della saturazione di ossigeno dell’ emoglobina presente nel sangue arterioso periferico ed alla misurazione anche della frequenza cardiaca dei pazienti.

I Soci hanno deciso di utilizzare il fondo del club destinato al premio dedicato alla memoria di Caterina Galasso e Mercurio Marceca, soci fondatori del Lions Club Squillace Cassiodoro per l’acquisto dei dispositivi medici in argomento.

“Sono le azioni concrete sul territorio e sulla nostra comunità che devono contraddistinguere l’operato di noi Lions. Insieme a tutti i soci del club abbiamo deciso quindi, di utilizzare il fondo dedicato ad iniziative lionistiche in memoria dei nostri due soci fondatori Caterina e Mercurio per dotare gli operatori sanitari del pronto soccorso soveratese di uno strumento sanitario che possa servire adesso nella situazione emergenziale ma, soprattutto anche dopo, nelle successive fasi che la comunità tutta dovrà affrontare per uscire fuori dal grave disastro sociale che ha provocato il Covid-19”, così il commento del Presidente Giacomo Mannino.

L’iniziativa posta in essere si aggiunge alle altre che il Lions Club Squillace Cassiodoro ha già portato a compimento come l’acquisto di un respiratore artificiale sempre per il pronto soccorso di Soverato e la donazione, grazie al suo Leo Club sponsorizzato, di 1000 mascherine ai Comuni di Chiaravalle Centrale e Soverato.