Il lungomare di Montauro al centro dell’estate in Calabria

Una lunga estate che sembra non voler finire mai. Continua la stagione più bella dell’anno a Montauro e sulla costa jonica. Dopo il successo de “La Notte Azzurra” sul lungomare del centro turistico del catanzarese è l’International Street Food a fare il pieno di pubblico e consensi. Sono stati almeno diecimila gli avventori degli stand gastronomici che hanno colorato e profumato la passeggiata a mare di Montauro.

E non è ancora finita. La tappa montaurese dell’International Street Food è iniziata lunedì 19 agosto e terminerà giovedì 22. C’è, quindi, ancora tempo per gustare prelibatezze e birre di ogni regione d’Italia e non solo.

E’ infatti, possibile gustare, la cucina messicana, il pulled pork, i panini di polipo gourmet, gli hamburger di Angus, di Fassona e di Chianina, gli arrosticini, la carne argentina, la cucina siciliana, le alette di pollo americane, la pizza fritta e tanto altro ancora, il tutto accompagnato da birre dei più rinomati birrifici artigianali di eccellenza italiani, europei e internazionali.

Dopo la Notte Azzurra e il Blue Park, il parco acquatico tra i più grandi in Calabria che da quest’anno è diventato una grande attrattiva turistica, Montauro continua a crescere come numero di presenze che rendono sempre più vivo il bellissimo lungomare impreziosito da “Frasi Famose”.

La prima di queste è di George Robert Gissing e ci ricorda quanto siamo fortunati a vivere in questi luoghi “Qui mi sento bene, anzi molto bene, perché è qui che è più bello vivere…”