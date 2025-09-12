Il lungomare di Soverato intitolato al Sindaco Emerito Antonino Calabretta

Il lungomare Europa di Soverato è stato intitolato al Sindaco Emerito Antonino Calabretta. Alla presenza del Prefetto Castrese De Rosa, dell’attuale Sindaco Daniele Vacca e di un gran numero di cittadini si è svolta una cerimonia sobria e ricca di sentimenti positivi.

Un primo cittadino che, già negli anni sessanta, immaginava la Perla dello Ionio come “Città delle scuole”, ” capitale del sud-est catanzarese”, ” località turistica e termale”; un politico che, in oltre trent’anni di attività, ha voluto sviluppare il turismo, curare le infrastrutture, rendendo Soverato “Città” ed iniziando un’ azione di cui ancor oggi si vedono copiosi frutti.

Sua Eccellenza il Prefetto ha esaltato le doti umane di Antonino Calabretta, sottolineando come i suoi figli possano essere fieri del loro Papà.

Il Sindaco Vacca ha ripercorso i passaggi che hanno portato alla delibera di variazione toponomastica, approvata, poi, dalla Prefettura.

Toccanti le parole di Gianni Calabretta, il Sindaco di ” Pedalando Volare”, che ha evidenziato le doti di Antonino, educatore dei figli ma anche dei suoi concittadini.

Una figura rispettata anche dagli avversari, non nemici, politici; amata a distanza di tempo da tutti coloro che sentono propria la Città di Soverato.

Una serata importante : un Uomo capace di guardare lontano, di fare rete, di portare la propria comunità all’attenzione degli organi di governo nazionali.

La targa da oggi presente sul lungomare, accanto all’installazione del cavalluccio Marino, simbolo della Città, rappresenta un ricordo proiettato nel futuro, un messaggio di pace e di amore raccolto con entusiasmo dall’amministrazione Vacca e condiviso dall’intera cittadinanza.

Adesso non ci resta che passeggiare sul lungomare Calabretta, elegante, incantevole, visibile anche dall’alto … dagli aerei che sorvolano Soverato prima di atterrare all’aeroporto internazionale di Lamezia Terme.