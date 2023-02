Il Maestro pizzaiolo Tangari (Pedro’s) è stato ospite all’Official Opening Party Festival di Sanremo 2023

Martedì 7 febbraio 2023 si è svolto l’appuntamento più atteso, l’Opening Party Festival, giunto alla decima edizione presso il Victory Morgana Bay a Sanremo. L’evento, ideato e creato da Claudio La Commara, Giuseppe Sacco e Mauro Procopio della Nuova Gig Promozione in collaborazione con Dominanza Digitale, si è riconfermato uno dei party più esclusivi della settimana del Festival aprendo le porte alla più rappresentativa kermesse musicale internazionale con un parterre ricco di celebrità, musica e comicità. Un parterre ricco di vip, musica e comicità per l’Opening Party Festival di Sanremo.

Solo per citarne alcuni: Valeria Marini, Raffaella Fico, Manila Nazzaro, Ginevra Lamborghini, Valentina Vignani, Marcia Thereza, alex Belli, Delia Duran, Alessandro Basciano, Sophie Codegoni, ecc. ecc, Ultimo ma non per ordine di importanza, un attore, comico, produttore cinematografico, icona del cinema italiano: Massimo Boldi.

All’Opening Party Festival 2023 anche Giovanni Pietro Tangari (in arte Pedro’s), maestro pizzaiolo e ambasciatore dell’eccellenza culinaria della Regione Calabria che, in occasione della sua partecipazione per il 9° anno di fila al Festival di Sanremo è stato tra gli ospiti invitati di questo prestigiosissimo evento. Sono davvero onorato di aver partecipato ad un appuntamento così importante che, ogni anno, apre il Festival con un parterre di Vip molto significativo.

Io naturalmente non sono un personaggio famoso ma, anzi resto con i piedi ben ancorati per terra, però mi ha fatto piacere che più di uno tra i Vip mi ha riconosciuto e si è ricordato delle mie pizze e dei piatti che ho avuto modo di preparare qui a Sanremo negli anni scorsi. Infine, dopo tante cene preparate per i Vip, dopo tanti anni, è stato bello poter partecipare, finalmente per una volta, ad una cena di gala da semplice ospite.

Dopo la cena di gala, la serata è continuata con gli special guest il deejay set d’eccezione di Gianluca Argante, Nello Simioli e Robert Blues, accompagnato dalla splendida vocalist internazionale Gaty “Official Voice Bob Sinclar Italian tour“.