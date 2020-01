Il “Malafarina” di Soverato in Turchia per favorire un percorso di imprenditorialità

Dal 6 al 10 gennaio la Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi di Konya, in Turchia, sull’altopiano centrale dell’Anatolia ha ospitato il primo incontro del progetto Bugünün Gençleri Yarinin Girişimcileri (Today’s Young People Tomorrow’s Entrepreneurs) con la partecipazione di scuole turche, croate ed estoni. Il partenariato strategico, cofinanziato dalla Commissione Europea, attraverso l’azione Erasmus+ Ka229, mira ad implementare, in linea con il piano d’azione UE 2020 l’educazione all’imprenditorialità.

La delegazione italiana dell’Istituto Tecnico Tecnologico “G. Malafarina” di Soverato, impreziosita dalla presenza del Dirigente, prof. Domenico Agazio Servello si è aggiudicata, in questa prima fase del progetto la scelta del logo, elaborato dall’allievo della sezione Informatica e Telecomunicazione, Christian Favarò.

L’educazione all’imprenditorialità è stata supportata da metodi di apprendimento sperimentale innovativi e creativi nel corso dei numerosi workshop organizzati dalla scuola turca. Favarò, assieme a Giuseppe Cepi e Karim Marasco, coordinati dalla docente Savina Moniaci, hanno presentato, inoltre, i risultati di una indagine online, evidenziando il grado di formazione teorica dell’Istituto come cultura dell’imprenditorialità, ecosistema e motivazione, comunicazione efficace nell’imprenditorialità, alfabetizzazione finanziaria e lo stato d’arte dell’imprenditorialità in Italia e nella nostra regione.

Il progetto, che comprende lo sviluppo di piani di business creativi e storie a tema imprenditoriale, proseguirà con la seconda mobilità in Italia, nel mese di aprile durante la quale l’Istituto, in collaborazione con Alessandra Tuzza, Responsabile dello Sportello della Commissione Europea EdicCalabria&Europa’Eurokom’, organizzerà un seminario formativo per diffondere la cultura imprenditoriale, creare un ecosistema forte per avviare una cooperazione transfrontaliera con applicazioni diverse e innovative.