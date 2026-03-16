Il maltempo colpisce il cuore della Guglielmo Caffè a Stalettì, danni ingenti

Una notte di paura e devastazione quella appena trascorsa sulla costa ionica catanzarese. Una violenta bufera di acqua e vento si è abbattuta con estrema furia sul territorio di Stalettì, colpendo in modo particolare uno dei simboli dell’eccellenza produttiva calabrese: lo stabilimento della Guglielmo Caffè.

​La cronaca dell’evento

​Il fortunale, iniziato nelle ore notturne, ha flagellato l’intera area con raffiche di vento che hanno superato i 100 km/h e precipitazioni torrenziali. La struttura della storica torrefazione, situata in una posizione panoramica ma esposta alle correnti, ha riportato danni ingenti.

Secondo le prime ricostruzioni, la forza degli elementi avrebbe divelto coperture e danneggiato alcune aree produttive. Non si registrano, fortunatamente, feriti tra il personale di vigilanza, ma il bilancio materiale appare sin da subito pesantissimo.

Uno schiaffo all’economia locale

​La “Guglielmo Caffè”, fondata nel 1943 da Guglielmo Papaleo, non è solo un’azienda, ma un pezzo di storia della Calabria. Vedere lo stabilimento di Copanello ferito dal maltempo rappresenta un colpo durissimo per l’intero indotto e per la comunità di Stalettì.