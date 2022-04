Il maltempo rovina la Pasquetta calabrese: freddo e nuvoloso a Soverato, neve in Sila!

Non solo picnic sui prati in Calabria. Il freddo che sta segnando queste vacanze pasquali, regala per il Lunedì dell’Angelo anche la possibilità di trascorrerlo sulla neve, che copiosa è scesa soprattutto nella notte nella Sila grande con impianti di risalita aperti ad esempio a Lorica e a Camigliatello Silano.

Le principali località montane silane, infatti si presentano con un tipico paesaggio invernale che ha spinto gli appassionati a indossare gli sci per trascorrere la giornata a contatto con la neve. A Soverato nuvoloso e freddo con una Fiera della Galilea in tono minore.