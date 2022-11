Il maltempo sferza la Calabria, danni e disagi

Il maltempo di queste ultime ore ha flagellato quasi tutta la Calabria, interessando in particolare le province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria, dove è stata diramata allerta arancione. Piogge abbondati e vento hanno piegato la Regione che in queste ore fa la conta dei danni.

Nella città capoluogo di regione, il forte vento ha causato una mareggiata con onde altissime che hanno provocato allagamenti e disagi sul lungomare. A causa del maltempo e dell’allerta della Protezione Civile dell’Amministrazione comunale catanzarese ha deciso di annullare anche “tutte le manifestazioni previste all’aperto nella giornata prefestiva”.

I Vigili del Fuoco, sono stati impegnati tutta la notte nella provincia reggina, in particolare nell’alto jonio, dove hanno dovuto far fronte alle numerose richieste di soccorso a causa del forte vento che si è abbattuto su tutta la fascia jonica. I Vigili del Fuoco di Siderno coordinati dal Capo Squadra Giovanni Alampi hanno affrontato i forti i disagi mettendo in sicurezza le aree interessate.

Pesante il bilancio dei danni sul lungomare di Siderno dove sono stati sradicati numerosi lampioni dell’illuminazione pubblica e a Locri, con numerose autovetture distrutte dagli alberi sradicati. Fortunatamente non si registrano feriti.

A causa del vento si stanno registrando mareggiate lungo la fascia ionica di tutta la regione, con conseguenti danni per i litorali. È attivata la Protezione civile regionale, che sta coordinando i vari interventi di soccorso e di verifica dei danni. Secondo quanto si prevede, comunque, la situazione meteorologica sull’intera Calabria dovrebbe progressivamente migliorare nel corso della giornata.