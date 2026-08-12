Il Maresciallo Giuseppe Cosentino nominato Cavaliere della Repubblica

Prestigioso riconoscimento per il militare originario di Sant’Andrea Apostolo dello Jonio, che presta servizio a Roma nella Guardia di Finanza

SANT’ANDREA APOSTOLO DELLO JONIO – Importante riconoscimento per il Maresciallo della Guardia di Finanza Giuseppe Cosentino, originario di Sant’Andrea Apostolo dello Jonio, al quale è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.

L’onorificenza, conferita dal Presidente della Repubblica, rappresenta un prestigioso attestato per il percorso professionale, l’impegno e la dedizione dimostrati dal Maresciallo Cosentino nel servizio svolto a favore dello Stato e della collettività.

Il Maresciallo Giuseppe Cosentino presta attualmente servizio professionale a Roma, dove svolge il proprio incarico nella Guardia di Finanza con professionalità, senso del dovere e spirito di servizio.

La nomina è stata ufficialmente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2026 – Serie generale, dedicato al conferimento delle onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica italiana”.

Per la comunità di Sant’Andrea Apostolo dello Jonio, il riconoscimento rappresenta motivo di particolare orgoglio. Un concittadino che, attraverso il proprio percorso professionale e umano, ha saputo distinguersi nel servizio alle istituzioni e che oggi riceve una delle più significative attestazioni della Repubblica.

Il titolo di Cavaliere della Repubblica premia un percorso caratterizzato da professionalità, responsabilità e fedeltà alle istituzioni, valori che il Maresciallo Cosentino ha saputo esprimere nel corso della propria attività nella Guardia di Finanza.

La notizia della pubblicazione ufficiale dell’onorificenza è stata accolta con soddisfazione e orgoglio dalla comunità santandreese, che si congratula con il Maresciallo Giuseppe Cosentino per questo prestigioso traguardo.

A Giuseppe Cosentino vanno le più sincere congratulazioni per l’importante onorificenza ricevuta, che rappresenta un riconoscimento personale e, al tempo stesso, un motivo di orgoglio per Sant’Andrea Apostolo dello Jonio