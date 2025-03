Il Martedì Grasso a scuola: viaggio nel tempo al plesso Santa Maria della Pietà

Una giornata unica, immersa nella scuola. Così gli studenti del plesso scolastico Pietà”, che fa parte dell’Istituto comprensivo “Gatti-Manzoni-Augruso”, diretto dalla prof.ssa Antonella Mongiardo, hanno vissuto il Martedì Grasso.

Il tema scelto quest’anno, “L’uomo a spasso nel tempo”, ha trasformato la scuola in un affascinante viaggio attraverso le epoche, con i bambini che, con costumi e creatività, hanno portato in vita civiltà antiche e lontane.

Le classi terze hanno interpretato la preistoria, con travestimenti da cavernicoli che hanno suscitato sorrisi e ammirazione. I piccoli, con pelli di animali e lance finte, hanno rappresentato l’uomo primitivo in un’epoca lontana, quando la sopravvivenza e la scoperta del fuoco erano al centro della vita quotidiana.

Tra giochi e attività didattiche, i bambini hanno avuto l’opportunità di esplorare la storia dei loro antenati, in un’atmosfera coinvolgente e ricca di emozioni.

Le classi quarte, invece, si sono trasformate in faraoni e regine dell’Antico Egitto, con tanto di corone dorate, abiti eleganti e trucco scenico. Cleopatra, la regina per eccellenza, ha dato vita a un’atmosfera di regalità e mistero, mentre i faraoni e le loro corti hanno raccontato storie di piramidi e divinità. I bambini, immersi nei ruoli storici, hanno imparato a conoscere le meraviglie dell’antica civiltà egizia, ricreando scene suggestive e suggestioni legate a un passato ricco di fascino e mistero.

Infine, le classi quinte hanno portato in scena l’antica Grecia, vestiti da filosofi, atleti e divinità. Con tuniche bianche e corone d’alloro, i ragazzi hanno celebrato la cultura greca, famosa per le sue conquiste nel campo della filosofia, della scienza e dello sport. Durante il corteo, non sono mancati riferimenti a figure storiche come Socrate, Platone e Aristotele, simboli di un’epoca che ha cambiato il mondo con le sue idee e la sua visione della vita.

I piccoli alunni delle classi prime e delle seconde ci hanno portato nell’atmosfera allegra e gioiosa del Carnevale con maschere colorate ispirate alle quattro stagioni, recitando filastrocche sulle maschere della tradizione italiana.

“Questa giornata – ha spiegato la Dirigente Antonella Mongiardo – non solo ha permesso ai bambini di divertirsi e di festeggiare il Carnevale in modo originale, ma ha anche rappresentato un’importante occasione di apprendimento. Con il coinvolgimento diretto e l’immersione nelle epoche storiche, i ragazzi hanno potuto vivere la storia in maniera attiva e divertente, comprendendo meglio le radici delle civiltà che hanno influenzato il nostro mondo moderno”.

Il plesso di Pietà ha dunque trasformato il Martedì Grasso in un’esperienza educativa unica, che ha fatto sì che la scuola si animasse di cultura, creatività e, naturalmente, di tanto divertimento.