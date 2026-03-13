Il Mediterranea Village si accende con l’energia di Alessandro Greco

Il celebre conduttore, confermato alla guida di “Unomattina Estate” 2026, porterà il suo carisma sul palco dell’evento

Il Mediterranea Village – il nuovo format culturale ed esperienziale dedicato alla Dieta Mediterranea che si svolgerà dal 24 al 28 aprile 2026 all’Ente Fiera “G. Colosimo” di Catanzaro, per poi proseguire in tutta Italia – si prepara a vivere momenti di puro spettacolo e coinvolgimento grazie a una presenza d’eccezione: Alessandro Greco. Il noto conduttore televisivo, volto tra i più amati dal grande pubblico per la sua autenticità, sarà uno dei grandi protagonisti della manifestazione, portando sul palco quella verve che da anni lo contraddistingue nel panorama mediatico nazionale.

La partecipazione di Alessandro Greco al Mediterranea Village arriva in un momento d’oro per il conduttore. È di questi giorni, infatti, la conferma del suo ritorno per l’estate 2026 al timone di “Unomattina Estate” su Rai 1. Al suo fianco ritroverà Carolina Rey (già apprezzata al PrimaFestival), consolidando una coppia che si è già dimostrata affiatata e vincente, pronta a tenere compagnia agli italiani nelle mattinate estive.

Questa stessa energia e capacità di entrare in empatia con gli spettatori saranno il cuore pulsante dei suoi interventi al Village, dove Greco animerà i momenti chiave e coinvolgerà il pubblico con la sua inconfondibile carica umana.

L’inserimento di una figura del calibro di Greco si inserisce perfettamente nella filosofia del Mediterranea Village, che vanta la partecipazione di: figure di spicco del mondo dello spettacolo e della comunicazione, professionisti riconosciuti nei rispettivi campi, chiamati a offrire contenuti di alto valore, esperti e talenti che rendono il programma dell’evento un punto di riferimento per l’eccellenza.

“Avere con noi Alessandro Greco, proprio mentre si riconferma protagonista della stagione estiva televisiva, è motivo di grande orgoglio. La sua professionalità è il perfetto specchio della qualità che il Mediterranea Village vuole offrire,” dichiarano gli organizzatori.

Mediterranea Village è ideato e prodotto da Planet Multimedia, realtà italiana specializzata in format educativi ed esperienziali, sotto la guida di Emanuele Gambino, imprenditore e creatore di progetti, quali Il Cervellone, High School Game e Travel Game che uniscono intrattenimento, educazione e partecipazione attiva.

Il coordinamento operativo del progetto è affidato alla project mager Graziella Cirillo, mentre Mac Media affianca l’organizzazione in qualiltà di partner strategico per lo sviluppo commerciale e la valorizzazione delle partnership territoriali e Roberto Talarico è il responsabile area artistica e comunicazione.

Mediterranea Village, non è una fiera né un semplice evento gastronomico. E’ un villaggio interattivo in cui il cibo diventa strumento educativo e il pubblico protagonista attivo di un percorso di consapevolezza, apprendimento e divertimento.

La mission di Mediterranea Village è chiara: educare divertendo, nutrire la consapevolezza e valorizzare il territorio. Il progetto insegna a capire, scegliere e vivere il cibo, utilizzando strumenti di gamification, esperienze immersive e intrattenimento intelligente.

La visione è ambiziosa: diventare il principale format educativo esperienziale sulla Dieta Mediterranea in Italia, creando un modello replicabile e riconoscibile che unisce educazione alimentare, benessere e prevenzione, cultura mediterranea e sviluppo economico locale.

I partner non sono semplici espositori ma attori attivi del progetto educativo, con visibilità reale durante gli eventi, integrazione nei percorsi gamificati e presenza nei contenuti online. I brand vengono associati a valori di salute, educazione, territorio e responsabilità sociale, partecipando a un progetto culturale e non solo commerciale.

Dal 19 marzo si partirà con le attività all’interno delle scuole della provincia di Catanzaro. Appuntamento, poi, dal 24 al 28 aprile 2026, all’Ente Fiera Giovanni Colosimo del capoluogo e, in seguito, in tutta Italia, per imparare, partecipare, vivere un’esperienza educativa sul vivere bene.