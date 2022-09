Il Ministero della Salute segnala richiamo lotti di un noto integratore per rischio fisico

Il Ministero della Salute ha annunciato sul portale del dicastero dedicato agli “Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori”, l’immediato ritiro di alcuni lotti della soluzione orale Quetidia Fast-Slow per rischio fisico.

Nel dettaglio si tratta deii lotti 220342 e il numero 220343. La denominazione di vendita del prodotto è Quetidia soluzione orale Fast-Slow. Il nome o la ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Neuraxpharm Italy S.p.A.

Il nome del produttore è H.P.I. Humana Pharma International Spa. La sede dello stabilimento di produzione è sita in via Enrico Mattei snc – 27022 – Casorate Primo, in provincia di Pavia. La data di scadenza o termine minimo di conservazione (tmc) è il 29 febbraio 2024. In particolare, l’unità di vendita è un flacone da 150 ml.

Il motivo del richiamo è una possibile effervescenza inattesa in alcuni flaconi, che può portare alla fuoriuscita del liquido. Il richiamo è stato fatto in via precauzionale. Ciò significa che c’è la possibilità di trovare quest’effervescenza, ma non è presente in tutte le confezioni.

In ogni caso, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda a tutti coloro che hanno acquistato confezioni appartenenti a questi due determinati lotti di non bere la soluzione orale e di riconsegnarla nel luogo dove l’hanno acquistata. Avranno diritto, in qualunque caso, a un rimborso.