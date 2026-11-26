Le quinte del plesso Certosa di Davoli Marina protagoniste di un incontro sul consumo consapevole. Con Gianni Sgrò e l’avvocato Roberta Ussia, un percorso tra etichette, commercio equosolidale e valore delle produzioni locali

Una fetta di pane, una crema di nocciole, un assaggio di cioccolato. Alimenti quotidiani che diventano il punto di partenza per conoscere il lavoro delle persone, interrogarsi sull’origine delle materie prime e comprendere quanto una scelta d’acquisto possa incidere sulla vita di una comunità.

È accaduto nella mattinata di giovedì 26 novembre al Naturium di Montepaone Lido, dove gli alunni delle classi quinta A, quinta B e quinta D della scuola primaria del plesso Certosa di Davoli Marina hanno partecipato a un incontro dedicato alla filiera agricola dei prodotti equosolidali nel mondo.

L’iniziativa, proposta all’Istituto comprensivo di Davoli con un appuntamento sul tema Altromercato–Pace & Sviluppo, ha trasformato il punto vendita in uno spazio di apprendimento e confronto. A favorire il raccordo con la scuola è stata Romilda Curcio, referente di plesso, con il coinvolgimento delle docenti delle quinte Rosanna Baldone, Adriana Amadori e Pina Mazzei.

Leggere un’etichetta, conoscere un prodotto

A guidare il percorso sono stati Gianni Sgrò e l’avvocato Roberta Ussia, con due prospettive complementari: quella economica e sociale delle scelte di consumo e quella legata alla sicurezza alimentare e alle informazioni sui prodotti.

Ussia ha accompagnato gli alunni nella lettura delle etichette, soffermandosi sugli ingredienti e sul valore delle materie prime. Un esercizio concreto per imparare a osservare ciò che si acquista, andando oltre l’immagine della confezione e prestando attenzione alle informazioni che aiutano a conoscere un alimento.

I bambini hanno seguito con grande attenzione le spiegazioni e le attività proposte. La possibilità di osservare i prodotti e poi assaggiarli ha dato immediatezza a temi che, affrontati soltanto in astratto, sarebbero potuti apparire lontani dalla loro esperienza.

Il prezzo e il valore del lavoro

Il contributo di Sgrò si è concentrato sul rapporto tra acquisti, lavoro e responsabilità verso gli altri. Attraverso prodotti come cacao, riso, spezie, caffè e zucchero, il racconto si è allargato alle comunità agricole dei Paesi di origine e al significato del commercio equosolidale.

Al centro, il modello di Altromercato: relazioni commerciali continuative e trasparenti, attenzione ai costi di produzione e riconoscimento di un prezzo equo, capace di sostenere una remunerazione dignitosa del lavoro. Un approccio nel quale la relazione con i produttori comprende anche una prospettiva di sviluppo delle loro comunità.

La degustazione del cioccolato Altromercato ha così assunto il significato di un incontro con la storia del prodotto: prima di arrivare sullo scaffale, ogni alimento attraversa luoghi, competenze e rapporti economici che il consumatore può imparare a conoscere.

Una fetta di pane racconta il territorio

Dalle filiere internazionali il percorso è tornato alla Calabria, con l’assaggio della Nocciolata Calabra Carlomagno accompagnata dal pane di un forno locale. Proprio il pane è diventato l’esempio più immediato per spiegare il legame tra un acquisto e l’economia di prossimità.

Sgrò ha raccontato ai bambini che nel panificio da cui proveniva il prodotto lavorano dodici persone: un modo per dare un volto concreto alle attività del territorio e far comprendere come la spesa quotidiana possa contribuire a sostenere occupazione, famiglie e competenze artigiane.

La riflessione ha riguardato anche la responsabilità delle imprese e il contributo fiscale al finanziamento dei servizi pubblici, dalla scuola alla sanità. Un primo approccio all’educazione economica e civica costruito attraverso esempi vicini alla vita degli alunni: il lavoro produce reddito e le risorse che tornano alla collettività contribuiscono al benessere comune.

Il prossimo incontro sulla legalità

Il percorso proseguirà con un appuntamento dedicato a Libera Terra, previsto nei primi giorni di dicembre, con data da concordare con la scuola. Il tema sarà quello delle cooperative sociali che coltivano terreni confiscati alle mafie, restituendoli a una funzione produttiva e sociale attraverso il lavoro agricolo e la creazione di opportunità per i territori.

Dopo aver seguito il viaggio degli ingredienti e scoperto il lavoro racchiuso in una merenda, gli alunni potranno così conoscere un’altra storia del cibo: quella delle terre che, attraverso la legalità, tornano a essere una risorsa per la comunità.