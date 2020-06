Il Movimento #SatriAmo riprende l’attività di incontro con le forze politiche

Ieri il Movimento #SatriAmo ha ripreso l’attività di incontro e dialogo con le forze politiche ufficiali.

Durante l’interruzione dovuta al Coronavirus abbiamo preferito occuparci dei problemi della gente tralasciando gli incontri con le forze politiche pur mantenendo i contatti telefonici con tutti quelli con cui riteniamo di dover costruire un tavolo di lavoro in vista della prossima scadenza elettorale e che consideriamo interlocutori privilegiati.

Ieri abbiamo incontrato il movimento “Primavera per Satriano”. L’incontro è stato ricco di contenuti, bello, costruttivo e interessante sotto il profilo culturale e del metodo. Riteniamo importante continuare a ragionare e a discutere con “Primavera per Satriano” e con le altre forze politiche per dare vita a una fase politica e amministrativa all’altezza delle aspettative di tutti i cittadini.