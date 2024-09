Il Nuovo Basket Soverato si prepara per l’imminente stagione sportiva 2024/2025

Prime novità in casa bianco-blu per l’imminente stagione sportiva 2024/2025, che vedrà ancora una volta impegnati gli atleti soveratesi

nel campionato di Divisione Regionale 1 (ex serie D) di pallacanestro.

Ai nastri di partenza, infatti, la compagine del Presidente Anastasio si presenta con l’importante conferma integrale del roster della passata stagione, cui si aggiungono due “innesti” (ma, in realtà, si tratta di due grandi ritorni) di assoluto spessore: Antonio Callipari e Marco Greco, i quali vanno ad incrementare il tasso tecnico e di esperienza di una squadra che già nella scorsa stagione aveva ben figurato, disputando un clamoroso girone di ritorno e perdendo all’ultimo istante contro

Castrovillari (poi promossa in serie C) l’accesso alla finale playoff.

La squadra si è già riunita sotto la guida tecnica del confermatissimo Coach Fabio Pirillo, che avrà, dunque, a disposizione un ottimo materiale umano su cui impostare la stagione.

L’obiettivo dichiarato resta sempre quello di disputare un campionato di assoluta tranquillità, nell’ottica (divenuta ormai vera e propria mission del sodalizio) di far crescere i ragazzi delle giovanili sotto l’ala protettiva di campioni del calibro di Fall, Maida, Callipari e

Greco, nonché degli ormai esperti Tuccio, Riccio, Riverso e Gallo e di far sì, in tal modo, di riuscire a coniugare risultati sportivi e

sostenibilità del progetto.

In attesa dell’ufficializzazione dei calendari, non resta che augurare una buona preparazione, che possa essere il viatico di una stagione divertente e ricca di soddisfazioni.