Il nuovo orario ferroviario estivo di Trenitalia penalizza la fascia jonica calabrese

Il nuovo orario ferroviario estivo penalizza. L’attenzione viene richiamata dall’associazione Ferrovie in Calabria: “Domenica 11 giugno, è entrato in vigore il nuovo orario ferroviario estivo, presentato da Trenitalia con la campagna ‘My Summer Experience 2023’. Una delle novità del nuovo orario colpiscono però, indirettamente, in modo negativo la fascia jonica calabrese”.

“Infatti il treno Intercitynotte 765 con partenza da Milano Centrale alle ore 21:15, in coincidenza nella stazione di Taranto con il treno Intercity 559 per Reggio Calabria, con il nuovo orario giunge a Taranto alle ore 08:21 anziché alle 8.15. Non si è fatto però caso al fatto che il treno Intercity 559 “Taranto-Reggio Calabria” che serve tutta la dorsale jonica calabrese, ha mantenuto l’orario di partenza da Taranto fissato alle ore 08:30, comportando che, ricercando una soluzione di viaggio che preveda l’utilizzo dell’ICN 765 in coincidenza a Taranto con l’IC 558 verso la fascia Jonica, questa non viene più visualizzata sui sistemi di vendita di Trenitalia, e risulta pertanto impossibile acquistarla. Ciò accade perché il tempo che intercorre tra arrivo e partenza è ora di soli 9 minuti, mentre sono necessari almeno 10 affinché il sistema rilevi la coincidenza e permetta di acquistarla.

L’Associazione Ferrovie in Calabria “chiede quindi che venga con urgenza posto rimedio a questa grave criticità, effettuando le modifiche ritenute più opportune (sarebbe sufficiente posticipare di 1 solo minuto la partenza dell’IC 558, quindi alle 8.31).

Questo anche alla luce del fatto che questo collegamento è praticamente la naturale prosecuzione del treno notte da Milano che prosegue sulla dorsale jonica calabrese.

Inoltre, considerando che questa incauta manovra di orari viene realizzata nel periodo estivo, quando molti sono i turisti che si spostano verso le località di villeggiatura della Calabria jonica, tale richiesta di rettifica immediata degli orari in questione non può e non deve rimanere inevasa, al fine di ottemperare a quella che viene definita dalla stessa Trenitalia “My Summer Experience”, che punta all’obiettivo condiviso dalla nostra Associazione, – concludono – di valorizzare ed incrementare l’utilizzo del trasporto su ferro anche e soprattutto per finalità turistiche”.