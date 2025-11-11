Il nuovo Palazzetto dello Sport di Soverato è realtà!

Un sogno coltivato per anni che, in data 11 novembre 2025, è stato consegnato alla Città di Soverato.

Un palazzetto costruito secondo i criteri più moderni, dalla capienza di circa mille posti , funzionale per tutti gli sport.

Una festa, che l’amministrazione comunale ha fortemente voluto, vissuta insieme agli studenti delle scuole che potranno usufruire del nuovo impianto.

Qualcuno un tempo disse : ” I have a dream!”, e insieme al Sindaco Vacca, all’ Onorevole Alecci, ed al Presidentissimo Matozzo, un’intera popolazione ha applaudito al momento del taglio del nastro tricolore.

Lo sport , inteso come fondamentale veicolo culturale , è stato l’ospite d’onore in una festa che si potrebbe intitolare “Educare Giocando” parafrasando il titolo di una pubblicazione presentata in contemporanea.

Una marea di ragazzi, assiepati sulle comode tribune, ha apprezzato gli sforzi di tante persone finalizzati al completamento di un’opera che non è rimasta, come purtroppo a volte capita, incompiuta.

Alla presenza delle massime autorità sportive e civili, il parroco di Soverato, don Alfonso Napolitano, ha benedetto una struttura che va ad incastonarsi in quel prezioso gioiello definito da tutti Perla dello Jonio.

Elegante il parquet, splendenti le porte per il calcio a 5, intriganti i canestri, a Soverato esiste un nuovo luogo dove praticare sport per curare oltre al fisico anche l’anima.

Una festa popolare dove tutti hanno partecipato, senza badare a titoli o cariche, mirando unicamente a gioire per un’opera importante che tranquillamente non sfigurerebbe a Roma, a Parigi o a New York.

Una giornata dove ha vinto lo sport, ha vinto la Calabria, ha vinto Soverato perché Amministrare in favore della cittadinanza è possibile ed oggi è Successo…

L’inno italiano, cantato a gran voce in piedi e con mano sul cuore, ha chiuso un evento veramente significativo che difficilmente dimenticheremo.