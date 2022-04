Il papà di Simona Cavallaro dopo l’arresto del 45enne: “Nessuna condanna può riportarti in vita”

Alfio Cavallaro, il papà di Simona, scrive su facebook un commento sull’arresto del 45ennedi Satriano.

“Amore dolce del tuo papà, nessun procedimento giudiziario, nessuna condanna può alleviare il dolore che ho nel cuore. Non riesco ad odiare nessuno, perché nessuno può riportarti in vita”.

“Dio ti ha voluto al suo fianco perché sei stata un’anima pura, semplice e con un cuore pieno d’amore per il prossimo. Non voglio commentare gli ultimi sviluppi perché ho molta stima per gli inquirenti e fiducia nella procura di Catanzaro”.