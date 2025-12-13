Il paradosso dei Voli Low Cost: Andare in Calabria da Milano passando per la Slovacchia costa un quinto


Un video virale sta mettendo in luce l’assurdità dei prezzi dei voli, in particolare nel contesto dei collegamenti aerei tra il Nord Italia e il Sud. La clip, che confronta il costo di un volo diretto per la Calabria con un itinerario che prevede uno scalo all’estero, rivela un paradosso economico sconcertante per i viaggiatori italiani.

Il Confronto Schiacciante
​Il video mostra una simulazione di acquisto per un viaggio da Milano a Lamezia Terme (in Calabria) per il giorno successivo, con prezzi registrati su una popolare piattaforma di prenotazione aerea low cost.

Volo Diretto Milano-Lamezia Terme: Il costo per il solo volo di andata si aggira intorno ai €180-€204.
​Volo Indiretto con Scalo all’Estero: L’utente dimostra che spezzando il viaggio è possibile risparmiare drasticamente.
​Milano-Bratislava (Slovacchia): Costo di circa €18.
​Bratislava-Lamezia Terme (Calabria): Costo di circa €15.
​Costo Totale Stimato: Circa €33.

Un Quinto del Prezzo
​Sommando i due voli con scalo a Bratislava, il costo complessivo per raggiungere la Calabria ammonta a poco più di €30, ovvero un quinto del prezzo del volo diretto.

​”Prendendo due voli e facendo uno scalo all’estero, io pago un quinto di quello che costerebbe andare diretto,” commenta Ivan Maggini, l’autore del video, evidenziando come l’itinerario indiretto, sebbene più lungo e scomodo, sia di gran lunga più conveniente.

La Logica dietro l’Illogico
​Questo fenomeno, spesso denunciato dagli utenti, è un tipico esempio delle dinamiche di prezzo nel settore dei voli aerei low cost:
Politiche di Prezzo Dinamiche: Le tariffe sono determinate da complessi algoritmi che considerano la domanda, l’offerta, la rotta specifica e la vicinanza alla data di partenza. Le rotte nazionali ad alta richiesta, specialmente sotto le feste o nei periodi di punta, tendono ad avere prezzi molto più elevati rispetto a certe rotte internazionali meno trafficate o dove la compagnia mira a incentivare il riempimento degli aerei.
Concorrenza Estera: Le rotte che coinvolgono paesi esteri a volte sono soggette a una maggiore competizione o a politiche tariffarie che le rendono più economiche rispetto ai voli interni.

Il caso solleva ancora una volta il dibattito sulla necessità di una maggiore regolamentazione o di incentivi per garantire collegamenti nazionali a prezzi accessibili, specialmente per i lavoratori e gli studenti fuori sede.