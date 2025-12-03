Il paradosso dei voli per il Sud Italia: A Natale per tornare a casa conviene fare scalo all’estero

Una notizia che ha dell’incredibile e che getta un’ombra sulle politiche tariffarie e di trasporto aereo del Paese: per i tantissimi fuori sede italiani che a Natale desiderano tornare al Sud Italia per ricongiungersi con le loro famiglie, la soluzione più economica e conveniente per i viaggi aerei è spesso quella di… fare scalo all’estero.

È questo il “paradosso dei voli verso il Sud Italia” denunciato da la Repubblica, che mette in luce un sistema di tariffe aeree che penalizza pesantemente le rotte nazionali, in particolare quelle che collegano il Nord e il Centro Italia con le regioni meridionali durante le festività.

Tariffe alle Stelle vs. Prezzi Internazionali

​Mentre le compagnie aeree, sia di bandiera che low-cost, continuano a spingere i prezzi dei voli diretti o con scalo nazionale per città come Palermo, Catania, Napoli, Bari o Reggio Calabria a cifre esorbitanti (spesso superando i 400-500 euro per un volo di andata e ritorno in classe economica nel periodo natalizio), i costi per volare verso mete estere rimangono comparativamente stabili.

Il risultato è un’aberrazione logistica ed economica: i lavoratori, studenti e professionisti che vivono fuori regione si trovano costretti a cercare voli che partono dal Nord Italia, fanno scalo in città europee come Francoforte, Monaco, Amsterdam, Barcellona o persino in paesi dell’Europa dell’Est, per poi rientrare in Italia atterrando al Sud.

Una Scelta Obbligata

​”È assurdo, ma per il mio volo da Milano a Catania ho risparmiato quasi 200 euro facendo scalo a Berlino invece di prendere un diretto o un volo con scalo a Fiumicino,” racconta una studentessa fuori sede intervistata. Il viaggio si allunga notevolmente, trasformandosi da un tragitto di un’ora e mezza in una vera e propria Odissea aerea di 8-10 ore, ma il risparmio è spesso l’unica priorità per chi deve affrontare le spese natalizie.

La Richiesta di Intervento

​Il paradosso evidenzia non solo la mancanza di concorrenza efficace e la scarsa regolamentazione sui prezzi delle tratte nazionali in periodi di alta stagione, ma anche una vera e propria emergenza sociale che tocca il diritto alla mobilità e al ricongiungimento familiare per milioni di italiani.

Le associazioni dei consumatori e i rappresentanti politici delle regioni meridionali hanno più volte chiesto un intervento del Governo e dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per imporre un tetto massimo alle tariffe dei voli in periodi cruciali come Natale e Pasqua. Finché questo non accadrà, per molti fuori sede, la rotta per tornare a casa passerà tristemente per l’estero.