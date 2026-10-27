Il patron di Eurochocolate di Perugia incorona Cosenza: «La Festa del Cioccolato tra le poche a non banalizzare il settore»

L’elogio di Eugenio Guarducci premia la qualità e la visione della manifestazione. Soddisfazione del presidente di CNA Cosenza Michele Marchese e di Pino De Rose di PUBLIEPA.

COSENZA — Non tutte le feste del cioccolato sono uguali. A sottolinearlo è Eugenio Guarducci, presidente di Eurochocolate e direttore artistico della Città del Cioccolato di Perugia, che ha scelto di rendere pubblicamente omaggio alla Festa del Cioccolato di Cosenza.

Un riconoscimento significativo, che arriva da una delle figure più autorevoli del settore e premia un percorso capace di coniugare qualità, cultura del cioccolato e valorizzazione del territorio.

«Voglio complimentarmi con gli organizzatori della Festa del Cioccolato di Cosenza perché, pur seguendo da lontano la crescita di questo evento da diversi anni, ho la piena convinzione che sia tra le pochissime iniziative nel settore del Cioccolato in grado di non banalizzare la propria progettualità».

Le parole di Guarducci, pubblicate sulla pagina social ufficiale della manifestazione, assumono un peso particolare in un panorama nel quale non sempre gli eventi dedicati al cioccolato riescono ad andare oltre la dimensione commerciale.

Cosenza, secondo il patron di Eurochocolate, rappresenta una delle eccezioni: una manifestazione che negli anni ha costruito una propria identità, mettendo al centro le produzioni artigianali, le imprese e il rapporto con il territorio.

Un percorso sostenuto dalla collaborazione tra CNA Cosenza e PUBLIEPA, società organizzatrice dell’evento fin dalla prima edizione, che ha contribuito a consolidare la Festa come appuntamento capace di unire promozione, cultura e valorizzazione delle eccellenze produttive.

Per Michele Marchese, presidente della CNA provinciale di Cosenza, l’apprezzamento di Guarducci rappresenta un riconoscimento importante del lavoro condiviso e dell’impegno rivolto alle imprese artigiane.

Un risultato che conferma il valore di una manifestazione capace di promuovere il territorio e le sue potenzialità anche oltre i confini regionali.

Grande soddisfazione è stata espressa anche da Pino De Rose di PUBLIEPA, che ha risposto pubblicamente al messaggio del presidente di Eurochocolate.

«Grazie di cuore, Eugenio, per queste parole di stima e apprezzamento, che ci onorano e ci incoraggiano a proseguire nel nostro percorso con passione, visione e progettualità. La nostra ambizione è proprio quella di valorizzare il cioccolato attraverso un evento che sappia andare oltre la semplice manifestazione, creando cultura, identità e nuove opportunità per il territorio».

Guarducci ha inoltre manifestato il desiderio di partecipare personalmente alla prossima edizione: «Mi auguro di potervi venire finalmente a trovare la prossima edizione». Un auspicio accolto con entusiasmo dal presidente Michele Marchese e da Pino De Rose, che hanno rinnovato l’invito a raggiungere Cosenza, aprendo alla possibilità di un confronto diretto su nuove idee e prospettive per il settore.

Il riconoscimento di Guarducci segna così un passaggio importante per la Festa del Cioccolato di Cosenza, confermando la capacità di distinguersi in un settore sempre più affollato di iniziative.

La sfida, ora, è consolidare questo percorso, trasformando la manifestazione in un’opportunità sempre più concreta per le imprese e per il territorio: perché il valore di un evento non si misura soltanto nel pubblico che riesce ad attrarre, ma soprattutto in ciò che lascia alla città quando si spengono le luci degli stand.