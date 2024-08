Il PD di Satriano a sostegno dell’iniziativa referendaria contro l’Autonomia differenziata

E’ stato costituito dal circolo del Partito Democratico di Satriano il Comitato promotore per sostenere l’iniziativa referendaria contro l’Autonomia differenziata proposta e approvata dalla maggioranza di centrodestra.

Fanno parte del comitato Fortunato Drosi, consigliere comunale di Satriano, Vincenzo Codispoti, dirigente del PD di Satriano, Domenico Riverso, vice segretario del circolo PD di Satriano, Franco Mercurio, segretario del circolo PD di Satriano, Michele Drosi, presidente provinciale del PD, Alessio Ferraro, referente del comitato regionale di “Possibile”.

Il Comitato sarà allargato alle forze politiche, a quelle sindacali e sociali che condividono la battaglia contro il disegno di legge Calderoli approvato di recente dal Parlamento.

Da Satriano il Partito Democratico lancia un appello per intensificare la battaglia contro questa sciagurata legge che penalizzerebbe ulteriormente le condizioni del Mezzogiorno e della Calabria.

Ciò è possibile se si mette in atto una grande mobilitazione costituendo ovunque è possibile comitati locali per la raccolta delle firme e chiamando a raccolta tutte le forze disponibili per difendere le ragioni poste alla base del quesito referendario depositato dai proponenti portandone i contenuti in tutte le piazze, le strade e in ogni luogo della Calabria e del Paese.

Nelle prossime ore saranno indicati i giorni e il luogo nei quali sarà possibile firmare.