Il Pd di Satriano sul danneggiamento dei pozzi della Sorical

Ancora una volta veri e propri delinquenti irresponsabili hanno danneggiato i pozzi della Sorical tagliando i cavi elettrici e lasciando interi paesi e anche Satriano senza acqua per intere giornate.

E tutto questo è accaduto per la seconda volta proprio nel pieno dell’estate, che sta registrando temperature elevatissime, creando disagio alle persone private di un bene primario e prezioso come l’acqua che in questi periodi è fondamentale e necessario per far fronte alle esigenze dei cittadini e allo svolgimento delle diverse attività turistico-ricettive, che risultano in tal modo gravemente danneggiate.

E’ urgente, pertanto, da parte delle Amministrazioni comunali e della Società Sorical adottare tutti i provvedimenti possibili, ognuno per le proprie competenze, per prevenire ed evitare simili incresciose situazioni (sistemi di allarme, telecamere, gruppi elettrogeni per far fronte automaticamente alla mancanza di energia elettrica e autobotti della protezione civile per la fornitura straordinaria dell’acqua).

Si confida, infine, nel lavoro delle forze dell’ordine per individuare e punire i responsabili di questo grave misfatto.