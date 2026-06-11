Il Peperoncino di Calabria ha ottenuto il riconoscimento IGP da parte dell’Unione Europea

Il Vicepresidente Vicario Nazionale di Agrocepi e Presidente di Agrocepi Calabria Vocaturi ringrazia la Regione e tutti i protagonisti del percorso che ha portato allo storico traguardo

«Il riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta al Peperoncino di Calabria rappresenta una straordinaria conquista per l’agricoltura regionale, per le imprese della filiera agroalimentare e per l’intero sistema produttivo calabrese».

È quanto dichiara Cristian Vocaturi, Vicepresidente Vicario Nazionale di Agrocepi e Presidente di Agrocepi Calabria, commentando il traguardo raggiunto dal Peperoncino di Calabria, simbolo identitario della tradizione agricola e gastronomica regionale, che ha ottenuto il riconoscimento IGP da parte dell’Unione Europea.

«Si tratta di un risultato storico che premia anni di lavoro, impegno, programmazione e collaborazione tra istituzioni, produttori e organizzazioni del settore. Il marchio IGP rappresenta uno strumento fondamentale di tutela, valorizzazione e promozione di una delle eccellenze più rappresentative della nostra terra, capace di generare valore economico, occupazione e nuove opportunità di sviluppo per le imprese agricole».

Il vicepresidente nazionale Agrocepi sottolinea «L’impegno del presidente del Consorzio del peperoncino di Calabria Igp e vicepresidente Rheaura op (realtà che appartiene all’universo Agrocepi), Pietro Serra che nel riconoscimento Igp ha creduto più di tutti essendone stato promotore. È grazie alla sua determinazione incessante che siamo arrivati a questo grande risultato».

Vocaturi ha, inoltre, voluto rivolgere un ringraziamento particolare all’Assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo per il sostegno costante garantito durante tutto l’iter di riconoscimento, nonché a tutti coloro che hanno creduto nel progetto e hanno contribuito al raggiungimento di questo importante obiettivo.

«Desidero esprimere il mio più sincero apprezzamento all’Assessore Gianluca Gallo, alla struttura del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, ai produttori, ai tecnici, alle associazioni, ai consorzi e a tutte le persone che hanno lavorato con determinazione affinché questo percorso arrivasse a compimento. Ognuno ha fornito un contributo prezioso per il conseguimento di un riconoscimento che rafforza l’identità agricola della Calabria e ne accresce la competitività sui mercati nazionali e internazionali».

Per Agrocepi, il riconoscimento IGP rappresenta inoltre un’opportunità strategica per consolidare il valore delle produzioni di qualità e per contrastare fenomeni di contraffazione e concorrenza sleale, rafforzando il legame tra territorio, tradizione e innovazione.

«Il Peperoncino di Calabria è molto più di un prodotto agricolo. È un simbolo culturale, economico e identitario che racconta la storia della nostra regione. Oggi questo patrimonio viene ulteriormente valorizzato attraverso un marchio europeo che garantirà maggiore tutela ai produttori e maggiore riconoscibilità ai consumatori. È una vittoria della Calabria e del suo mondo agricolo», conclude Vocaturi.