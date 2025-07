Il pericolo non è la strada. E che fine fece il DOSSO?

Le statistiche serie non si fanno con le quattro operazioni delle elementari; nel caso di una strada, tot morti, strada pericolosa. Il ragionamento, detto così, pare logico; però, come moltissimi ragionamenti logici nella storia umana e del pensiero, è sballato. Ogni incidente stradale, ogni ferito o morto vanno studiati caso per caso.

Si è scoperto che il mascalzone di autista di pullman giocava con il cellulare prima di causare la morte di una maestra e il ferimento di molti bambini. Che c’entra la strada? Nulla, c’entra invece che il delinquente deve essere sbattuto in galera e ai lavori forzati, e non uscire mai più.

Lo stesso per i tanti criminali che sorpassano in curva e in doppia striscia e in galleria: alzi la mano chi non è stato testimone (e potenziale vittima) di un tale reato.

Una parentesi sulla 106. Provate, in un rettifilo, a percorrerla senza toccare lo sterzo; vedrete che l’auto non si muove, giacché la 106 è stata fatta con tutti i sacrosanti crismi e con un solido fondo stradale. Provate a fare lo stesso sulla modernissima strada di Germaneto cosiddetta, e finirete dritti dritti in un burrone o negli uffici regionali. Del resto, ricorderete che appena finita è caduta proprio di fronte alla Regione; e due volte il bivio di Borgia.

A proposito, a che punto sono le inchieste? Niente pesca a strascico, in questo caso?

Lo stesso per ogni singolo incidente. Come mai i giornali e le tv danno la notizia del sinistro o dei morti… e mai quella di eventuali dichiarazioni di colpevolezza? E invece bisogna assumere subito provvedimenti, cioè sbattere l’imbecille in prima pagina con nome e cognome.

Come bisogna mettere una bella telecamera in ogni punto strategico, e levare punti o del tutto la patente.

Conclusione: chi non sa tenere fermo il piedino destro e schiaccia l’acceleratore solo perché ha l’auto veloce, è lui il pericolo, non la strada.

A Soverato, oggi, serve un DOSSO sul Lungomare contro i pazzi a quattro o a due ruote. Niente DOSSO, a Soverato? E come mai? Cucù!

Ulderico Nisticò