Il pianto di un gigante e il silenzio della politica: perché il blocco della A2 riguarda tutti noi

Ci sono immagini che spezzano la narrazione edulcorata della quotidianità e impongono un’arresto forzato alle nostre routine. L’altra mattina, lungo il tratto della Salerno-Reggio Calabria, il blocco dei trattori ha trovato il suo volto più emblematico e doloroso: quello di Antonio, agricoltore calabrese noto a tutti come il “gigante buono”, fermo in mezzo all’asfalto, sopraffatto da un pianto di pura disperazione.

​Non si tratta di rabbia cieca né di una protesta fine a se stessa. La mobilitazione che sta paralizzando una delle principali arterie del Paese nasce da un’emergenza economico-sociale ormai insostenibile.

Il caro carburante e l’aumento sconsiderato del costo della vita hanno trasformato il lavoro della terra — storicamente spina dorsale della nostra economia — in un lusso proibitivo. L’equazione è drammaticamente semplice: le uscite superano le entrate e le famiglie non riescono più a fare la spesa nei supermercati.

​Con le lacrime agli occhi, Antonio si è rivolto direttamente al Presidente della Repubblica con un appello accorato: “Aiutateci! Dateci dignità!”. Una richiesta urlata non solo per sé, ma per il futuro dei propri figli e nipoti.

​L’episodio mette in luce due fratture profonde:

​L’assenza delle istituzioni locali e dei sindacati: Sul posto si registra un vuoto politico sconcertante. Nessun sindaco, assessore o consigliere locale si è presentato al fianco dei lavoratori per esprimere solidarietà o farsi carico delle loro istanze, mentre si invoca a gran voce una presa di posizione forte anche da parte delle rappresentanze sindacali.

​Il corto circuito culturale ed economico: Esiste una stridente distanza tra la realtà contadina e la sua rappresentazione esterna. La terra non è il folklore delle sagre estive né un fondale per passerelle elettorali: è fatica quotidiana, è dignità, è la fonte primaria del nostro sostentamento.

​Vedere chi produce il cibo che arriva sulle nostre tavole ridotto alla disperazione solleva un interrogativo morale inevitabile sul senso di proseguire con eventi e festeggiamenti ordinari di fronte a una simile crisi.

Le lacrime versate sulla A2 non appartengono solo a un singolo agricoltore, ma rappresentano il sintomo di un sistema che richiede interventi immediati e strutturali prima che sia troppo tardi.