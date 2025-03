Il pilota calabrese Gabry Driver incoronato a Roma tra i Campioni d’Italia 2024

Quattordici gare, di cui tredici in salita, per due titoli italiani assoluti GT e GT Cup vinti, erano già stati insigniti dalla Ferrari di Maranello, con una serata ad hoc sulla celebre pista di Fiorano.

Dopo lo strepitoso momento in rosso, oggi è stata la massima istituzione sportiva italiana a fregiare Gabry Driver del suo duplice tricolore.

Il pilota calabrese si è distinto anche questa volta con un doppio incredibile successo che lo ha visto laurearsi per il 2024 come Campione Italiano Assoluto gruppo GT nel CIVM e come vincitore della stessa divisione nel CIVM Sud.

Un successo maturato grazie a quattro vittorie nel campionato apicale, il SuperSalita, e al bellissimo bottino messo a segno nel CIVM Sud, con la vittoria di tutte le gare a cui ha partecipato e la firma su quattro nuovi record stabiliti in quattro diversi percorsi veloci e particolarmente tecnici dell’intero CIVM, che lo ha visto brillante protagonista in GT Cup con la Ferrari 458 atmosferica.

Si può affermare, senza ombra di dubbio, che è stato subito feeling tra Gabriele Lanzillotti e la rossa di Maranello, gestita dalla DP Racing di De Ciantis e D’Alessandro, tanto che ai successi in rosso il pilota rendese ha aggiunto anche dei podi assoluti che hanno dato costanza alle sue elevate prestazioni, dimostrate nell’arco di tutta la stagione.

A giorni il pilota, passato nel frattempo alla scuderia Best Lap, annuncerà i suoi programmi per il 2025, che lo vedrà ancora in prima linea alla caccia di un ennesimo titolo tricolore, dopo il sedicesimo messo a curriculum con la trionfale stagione 2024.

Doverosi, nel corso del gran galà tenutosi nella capitale, i ringraziamenti rivolti da Gabry Driver ai fondamentali compagni di avventura, ovvero gli immancabili sponsor Top Fruit, Vetreria Spinelli, Pubblisystem, Agenzia Fiore, Hitech, Gruppo Burza Costruzioni, Patuscino University Experience, ACI Cosenza, ACI Caltanissetta e la Factory DP Racing che si distingue per l’ottima assistenza tecnica fornita nel corso delle gare.