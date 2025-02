Il pizzaiolo Alex Viscomi di Satriano entra a far parte della Guida 2025 de L’Arcimboldo

Alex Viscomi, titolare e pizzaiolo della “Alex Viscomi Pizzeria-Bistrot” a Satriano Marina in provincia di Catanzaro è entrato a far parte della Guida 2025 de L’Arcimboldo con l’assegnazione di 2 Pennelli d’Oro nella categoria Artista Contemporaneo.

Viscomi racconta al portale de L’Arcimboldo il suo percorso professionale: “Fin da piccolo sono stato un appassionato della cucina ma soprattutto del mondo pizza. Quello che prima era un hobby col passare del tempo è diventato una vera e propria professione. Ho iniziato frequentando corsi specifici per migliorare ciò che avevo appreso da autodidatta e ho fatto pratica aiutando qualche amico nel suo locale”.

“Nel febbraio 2020, ho fatto una bella esperienza a Sanremo come pizzaiolo ufficiale a “Casa Sanremo”, dove si preparavano circa 1000 pizze al giorno. Sempre più consapevole della mia passione per l’arte bianca, ho realizzato che era il momento di fare il “grande salto” e, nel luglio 2020, ho aperto il mio locale, “Alex Viscomi Pizzeria-Bistrot” a Satriano Marina, che ha avuto da subito grande successo”.

“A settembre ho avuto la possibilità di partecipare al “Festival del Cinema di Venezia”, accumulando un’altra esperienza bella e utile per la mia formazione professionale. D’allora la mia dedizione al locale è stata esclusiva: mi sono concentrato sulla pizza napoletana contemporanea, non tralasciando la tradizione partenopea che mi ha sempre affascinato”.

“Per quanto riguarda le preparazioni, amo spaziare dal dolce al salato; preparare qualsiasi tipo di lievitato, dal pane al panettone, babà napoletano, tiramisù e tanto altro”.

”L’Arcimboldo d’Oro” ovvero la statuina dorata dalla forma moderna e stilizzata, creata dal 3D Artist Francesco Conte esperto in lighting e look dev www.frankwy.com , nasce per premiare gli Artisti del Gusto, in Italia e all’estero, cioè coloro i quali che con la loro professione e suddivisi per categorie peculiari, rispondono ai seguenti requisiti nell’ambito enogastronomico: “Artisti del Gusto, custodi e ambasciatori di arti antiche, capaci di saper narrare la storia, di comunicare la cultura del proprio territorio, guardando al futuro e restando al passo con i tempi e le tendenze, con unicità e capacità emozionale”.