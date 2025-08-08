Il ponte e la neofobia; e gli ingegneri della domenica

Fino a qualche annetto fa, la Calabria brulicava di grecisti e omeristi e sbarcatori di Ulisse ogni mezzo chilometro di spiaggia, anzi pure in alta montagna tipo Tiriolo e Nardodipace (dico sul serio!).

Oggi il figlio di Laerte è passato di moda, e sono tutti profondi conoscitori di Tucidide e Aristotele eccetera, e scopritori dell’acqua calda e del re Italo. Ma anche l’antichissimo sovrano finisce nel dimenticatoio, perché tutti, ma proprio tutti sono diventati espertissimi di sismi e faglie e strade e di ferrovie e di “impalcati” eccetera, e parlano di ponti come fossero i forbiti pareri del bar sull’ultima partiti scapoli ammogliati.

Qualcuno, che di ponti non capisce nulla, protesta per dar fastidio al governo; qualcun altro, che ne capisce ancora di meno, riferisce pareri di quarta e quinta mano; e compaiono foto con un gigantesco striscione… e dietro venti, venticinque sfaccendati, che i giornalisti spacciano per una folla da prima pagina.

E ci sono, come da millenni in Calabria, gli affetti da un morbo sottile dell’anima che si chiama neofobia o misoneismo. Per i grecisti pluribocciati al Liceo, neos vuol dire nuovo, misos vuol dire odio e fobos vuol dire avversione o timore.

Traduzione, quelli che hanno paura di qualsiasi cosa nuova, e si oppongono. E siccome sono andati a scuola, sia pure con mediocri risultati, si oppongono con argomenti scientifici… della domenica.

Poi ci sono gli antimafia sia dilettanti sia, più pericolosi, di mestiere, a sentire i quali non si può fare nulla, in Calabria, perché c’è la mafia. Ecco un ottimo alibi per la calabrese pigrizia, la mafia!

Il mio modestissimo parere è che la Calabria ha bisogno di qualunque cosa sia il contrario dell’asinino proverbio “cui dassa a strata vecchia pe la nova, sapa chi dassa e non sapa chi trova”, e così la Calabria è l’ultima d’Europa, statistiche alla mano. Serve qualsiasi operazione scuota la Calabria dal suo pacioso sonno, dall’eterno dominio del “veternus”: questa volta è latino, e significa la malattia dei vecchi, la depressione.

E ve lo dico anche come Comitato per la Trasversale, che aspettiamo da quando io andavo ancora a scuola, e ancora ne manca un bel pezzo, a colpi di eterni rinvii.

Ulderico Nisticò