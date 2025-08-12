Il ponte e le strade della Calabria, e l’aoristo

Una delle tante frasi fatte è che “in Calabria non ci sono strade”; e invece è proprio il contrario, solo che pochissimi lo sanno: la rete stradale calabrese è la più lunga d’Italia. Vero è che si contano un’autostrada, due o tre nazionali e un’infinità di provinciali e comunali e interpoderali, in grandissima parte di natura clientelare ed elettorale.

E strade che presto restarono in abbandono. Detto questo, e non mi fate entrare in particolari, per ogni paesino ci sono almeno due o tre accessi. L’autostrada stessa segue un percorso del tutto sbagliato e di matrice propagandistica. E moltissime vie calabresi collegano il Nulla con il Niente.

Sono tutte strade vecchie. La 106 giunse a Soverato nel 1935, e gli operai festeggiarono l’evento con una scritta che qui non riporto se no a qualcuno viene il mal di stomaco, ma si legge bella chiara su un paracarro antico, tra una casa e un albergo in via Galleria.

I ponti hanno 90 anni, e da allora l’unico pericolo corso fu che un sommergibile inglese voleva cannoneggiare quello dell’Ancinale, e invece si beccò un proiettile dalla nostra postazione antinave oggi nell’Orto botanico, detto appunto “u Chianu d’a batteria”.

Torniamo alla 106. Provate a lasciare lo sterzo in un rettifilo, e vedrete che l’auto continua da sola; fate lo stesso a Germaneto, e finirete sbandando nella Cittadella: strada di Germaneto più volte crollata. Ecco la differenza tra un progetto e no. La 106 è una strada di altissimo livello.

Come mai? Perché quando una persona molto importante, di sentimenti littori, in ottimi rapporti personali con i Savoia e con il Vaticano, eccetera, chiese uno spostamento del tracciato, gli si rispose subito e seccamente di no! Ottima strada, dunque, ma per il 1935; e negli anni 1950 ci costruirono sopra le Marine del tutto prive del benché minimo piano regolatore, e senza che un sindaco avesse i baffi per ordinare di tenersi distanti per allargare la carreggiata. Vi basta l’esempio?

No? E allora ve ne faccio uno in veste ufficiale, come presidente onorario del Comitato. Quando, chissà quando, sarà finita la Trasversale, diciamo nel 2040 (se tutto va bene!), sarà una strada degli anni 1970, quindi nata vecchia di sette decenni.

Le cause del disastro sono gli interessi spiccioli di Questo e Quello, le promesse fasulle tipo “Lo sviluppo è avviato” con svincolo assurdo di Argusto, e ora anche i ricorsi e i tribunali.

Tutto vero, tranne la bufala che in Calabria non ci sono strade. Ora, facciamoci sotto con il ponte. La Calabria, dopo millenni di sonno, ha bisogno di qualcosa che bruscamente la svegli dalla sua millenaria idea aoristica: l’aoristo greco, il tempo verbale a-hòristos, senza definizione, senza tempo, eterno e statico; per cui diciamo “ficia, vinna” anche per il presente e il futuro.

Ulderico Nisticò