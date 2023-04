“Il Ponte è una campagna di distrazione di massa continua”

La campagna di distrazione di massa lanciata da Salvini e con protagonista il sempiterno Ponte sullo Stretto si arricchisce di un nuovo capitolo: l’annuncio del MIT dell’inserimento del progetto del Ponte di Messina nel programma della Rete transeuropea di trasporto (TEN-T). Notizia roboante che si scontra con l’effettiva portata dell’emendamento voluto dagli eurodeputati della Lega e che riguarda l’aggiunta di un collegamento “Villa San Giovanni – Messina”, come “autostrada, linea ferroviaria passeggeri, linea ferroviaria merci (ponte, collegamento fisso)”, nell’ambito del “Corridoio scandinavo-mediterraneo”.

Un emendamento che, se dovesse essere ratificato dal voto dell’Europarlamento, potrebbe sì vedere dei futuri finanziamenti, ma chiaramente subordinati alla realizzazione di un progetto concreto. E qui casca l’asino perché, nonostante la ferocia di alcuni interventi al riguardo e che puntano a creare confusione tra “progetto definitivo” e “progetto esecutivo”, di concretezza ancora non vi è traccia.

Nella fase di progettazione definitiva, il livello a cui si è arrivato prima di chiudere la partita ai tempi del governo Monti, in base al vecchio codice appalti (nel nuovo codice appalti è stato addirittura eliminato come livello di progettazione) non bisogna dimostrare la costruibilità dell’opera.

È la progettazione esecutiva a doverlo dimostrare, e come ha detto più volte Remo Calzona, tra i massimi esperti in materia, che è stato direttore del Comitato tecnico-scientifico della Stretto di Messina, e a scanso di ogni equivoco acceso sostenitore della necessità di costruire il Ponte, quel progetto non è ad oggi realizzabile. E probabilmente vedremo approvare diverse programmazioni pluriennali europee prima di arrivare a questa progettazione, con buona pace di chi esulta a queste non-notizie.

Di tutto questo a pagarne le conseguenze continueranno ad essere i nostri territori, ostaggio di un qualcosa che non verrà mai. È necessario rilanciare una campagna di mobilitazione, mettendo a fuoco i reali bisogni di Calabria e Sicilia, quelle vere priorità che devono stare al centro dell’agenda politica. Per fare questo bisogna dar seguito a quell’imperativo che ci siamo dati dopo la bella assemblea di rilancio del No Ponte a Villa San Giovanni: organizziamoci! L’appuntamento per chi vuole contribuire a questo percorso è per lunedì 17 aprile alle 18 al csc Nuvola Rossa di Villa San Giovanni.