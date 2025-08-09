Il ponte sullo Stretto e Ferdinando II

Nel tentativo, che spero fallisca, di mettere ostacoli al ponte, se ne stanno inventando di tutti i colori. Io non sono sismologo o geologo o roba simile, però sono storiografo e buon conoscitore dell’umana psiche in genere, e di quella meridionale in specie, e vi narro quanto segue.

Nel 1839, Ferdinando II, re del Regno delle Due Sicilie, ebbe la felice pensata di una ferrovia da Napoli a Portici; era la prima d’Italia, precedendo di qualche mese la Milano Monza, e di ben dieci anni le ferrovie piemontesi. Detto così pare un libercolo alla Pino Aprile, di quelli che rimbecilliscono i frustati a colpi di primati ed eccellenze meridionali generalmente inventate. E invece ecco la triste verità.

Nel 1860, il Piemonte contava 900 chilometri di treni, che l’anno prima si erano resi utili anche per le vittoriose operazioni militari contro l’Austria; nel Regno DS, arrancava a fatica un treno da Salerno a Capua, per niente di meno che 99 chilometri; quanto il microscopico Ducato di Parma. Come mai?

Non mancavano i soldi, anzi le casse del RDS ne conservavano (lasciate ai pinoaprilati le cifre fantasiose!), solo che stavano a fare la muffa. E ogni tanto a re Ferdinando veniva l’idea di qualche altra tratta ferroviaria…

…idea, mica progetto. Tra idee e progetti corre la differenza ben nota tra utopia e piedi per terra. Comunque ogni tanto, c’informa il De Cesare (La fine di un Regno, 1895, con ristampe), Ferdinando annunziava, diciamo, una ferrovia tra Fontesecca e Fonteumida. Erano parole, e disegni, mica progetti, ma almeno…

…basta: appena si spargeva la voce, ecco che il sindaco di Fonteumida e il sindaco di Fontesecca si precipitavano a Napoli, e, cortesemente ricevuti dal sovrano, esponevano le loro memorie storiche e paesaggistiche e proteste e proposte e varianti… varianti, ovviamente, tutte migliorative. Vi ricorda la Trasversale delle Serre? Non rido perché sono il presidente onorario del Comitato.

Un serio tiranno, che avrebbe fatto? Ma li avrebbe sbattuti entrambi nel più buio carcere, a pane e acqua e palla al piede! E invece Ferdinando, per accontentarli, cambiava… non il progetto, che progetto non era, ma anche le parole. E cambia oggi, cambia domani… Ferdinando morì il 22 maggio 1859 senza aver realizzato un bel niente più dei 99 chilometri.

Aggiungete, così ridiamo ma risponde al vero, che qualche bacchettone e malpensante moralista andava accampando niente di meno che riserve di natura sessuale: non sia mai che in uno scompartimento si fossero trovati maschi e femmine nell’attraversare buie gallerie!

Fu così che la prima seria ferrovia del Meridione venne iniziata (attenti alle date) nel 1865 partendo da Bari e da Reggio; e i due tronchi s’incontrarono, sia pure per caso… indovinate… avete indovinato, a Soverato! Era il 1876.

Lo vedete perché io voglio il ponte?

Ulderico Nisticò