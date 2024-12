Il Premio Carlino d’Argento a Catanzaro: ecco i nomi degli insigniti e tutto il programma

Inaugurata la mostra anteprima al Complesso San Giovanni

Arte, cultura, sport, moda e sociale nel segno del riconoscimento delle personalità d’eccellenza calabresi e della riscoperta dell’identità del territorio. Per la sua settima edizione, il Premio Carlino d’Argento cresce e si rinnova offrendo alla città di Catanzaro un programma variegato di attività che animerà il centro storico nel cuore delle festività. I dettagli sono stati illustrati in occasione dell’inaugurazione della mostra anteprima “Negativo è positivo” di Mario Vetere al Complesso monumentale San Giovanni.

I PREMIATI E LA CERIMONIA AL POLITEAMA

L’appuntamento clou è previsto per domenica 15 dicembre, alle ore 17, al Teatro Politeama con la cerimonia di consegna dei riconoscimenti, che raffigurano l’iconica moneta catanzarese nella creazione di Antonio Affidato, ai profili selezionati dalla commissione e che si sono distinti, sul campo regionale e nazionale, in diversi ambiti sociali e professionali: il premio per la sezione Cultura allo storico Francesco Cuteri, quello per le Arti visive e discipline dello spettacolo al produttore cinematografico Luca Marino, Impegno per il sociale all’Ente Nazionale Sordi Catanzaro, Imprenditoria giovanile alla startup Searcode, Premio speciale alla ricercatrice Maria Concetta Miniaci e Premio alla carriera al coreografo Giovanni Calabrò.

La manifestazione, presentata da Domenico Gareri, unirà ancora una volta, all’insegna della solidarietà e dell’impegno sociale, il suo nome a quello di Telethon, aprendo di fatto la settimana della campagna natalizia a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Il Carlino d’Argento sarà, come sempre, anche una vetrina suggestiva per i talenti del territorio: sul palco del Politeama si esibiranno i giovani cantanti Dasco, Anna Lacroce e Carmen Folino direttamente dal contest Catanzaro Sound promosso dall’amministrazione comunale. Dopo il successo dello scorso anno, torneranno anche gli abiti della stilista calabrese Azzurra Di Lorenzo, un’eccellenza dell’alta moda che ha conquistato di recente anche l’Ambasciata Italiana in Kuwait. La scaletta sarà allietata, ancora, dai momenti artistici a cura della Scuola di ballo del Teatro Politeama che annovera diversi giovani talenti della danza.

E’ possibile prenotare il proprio posto a teatro gratuitamente all’indirizzo https://billetto.it/e/premio-carlino-d-argento-2024-vii-edizione-biglietti-1123649

Il presidente del Premio Carlino d’Argento, Yves Catanzaro, ha così raccontato gli sforzi della macchina organizzativa: “Il lavoro dietro a questo evento dura tutto l’anno, con l’obiettivo di portare avanti un percorso di crescita e regalare alla città l’opportunità di vivere insieme momenti volti alla riscoperta della nostra storia. Raccontare le eccellenze per restituire valore e lustro al territorio: lo facciamo consapevoli che solo formando le nuove generazioni si potrà costruire una nuova visione per il futuro della Calabria”.

“Un’iniziativa entrata nel novero delle manifestazioni con cui la città si identifica maggiormente, offrendo l’occasione di mettere in risalto le nostre radici autentiche tra tradizione e innovazione”, ha sottolineato l’assessora alla Cultura del Comune di Catanzaro Donatella Monteverdi. “Un esempio positivo di condivisione e di partecipazione in grado di generare nuovi stimoli e idee a beneficio del territorio”.

“Il premio Carlino d’Argento rappresenta un punto di riferimento per l’intera comunità del Capoluogo”, ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio Catanzaro Crotone Vibo Valentia, Pietro Falbo. “Rievoca la memoria di un passato glorioso riconnettendolo al presente e al futuro della nostra città, una comunità che intende tributare i giusti riconoscimenti alle tante personalità che la rendono ancora oggi attrattiva e prestigiosa”.

LA MOSTRA NEGATIVO E’ POSITIVO AL COMPLESSO SAN GIOVANNI

“Negativo è Positivo. Tutto ciò che sembra un limite è invece una possibilità”: questo il titolo dell’evento espositivo – che vede il Complesso monumentale San Giovanni riaprire le porte ad una nuova mostra grazie al Carlino d’Argento – che offre ai visitatori l’occasione di scoprire l’innovativa tecnica coniata dall’artista calabrese Mario Vetere.

Un’esperienza interattiva che prende vita da una serie di crete colorate, senza l’uso di pennelli, sfumate con le dita sui cartoncini, realizzate “in negativo” come fossero dei rullini fotografici. Le opere per essere fruite appieno “in positivo”, hanno bisogno di essere viste attraverso la fotocamera di un tablet o di uno smartphone, invitando specialmente i più giovani all’uso creativo delle tecnologie con un risultato straordinariamente realistico. L’esposizione sarà aperta al pubblico fino al 31 dicembre, dal martedì a domenica, dalle 17 alle 20.

A CONFRONTO CON LE SCUOLE SU SPORT E STORIA

Il Premio Carlino d’Argento vivrà anche due momenti collaterali – presso le sale del Complesso monumentale San Giovanni di Catanzaro – pensati per coinvolgere il pubblico dei più giovani con la partecipazione degli studenti del Liceo Classico Galluppi. Venerdì 13 dicembre, alle ore 9.30, conversazione sul tema “La filosofia dello sport”, che vedrà un confronto a più voci attraverso la testimonianza di dirigenti, rappresentanti istituzionali e atleti impegnati sul campo nella promozione dei valori dello sport e degli importanti risvolti per la crescita delle nuove generazioni.

Ospiti Giampaolo Latella, delegato provinciale Coni Catanzaro, Saverio Mirarchi, presidente del Comitato regionale Calabria Figc-Lega nazionale dilettanti, Antonio Battaglia, assessore allo sport del Comune di Catanzaro, e l’atleta catanzarese Emmanuele Zurlo che ha fatto la storia della nazionale italiana di Beach Soccer.

Sabato 14 dicembre, alle 09.30, spazio alla storia con l’incontro sul tema “Le incursioni saracene sulle coste ioniche”. A relazionare saranno gli scrittori Gianluca Facente e Sandra Giglio insieme allo storico don Davide Marino, moderati dall’architetto Alessandra Pasqua. Un’occasione per riscoprire aneddoti legati alle radici identitarie del territorio e stimolare i giovani sull’importanza di preservare e valorizzare la storia locale.