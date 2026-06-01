Il Premio Nazionale “Luigi Tucci” a Petrizzi

Un paese che onora i propri personaggi illustri, costruisce un ponte solido tra passato e futuro e questo la Pro-loco di Petrizzi lo sa bene consapevole questa pratica trasformi la memoria collettiva in eredità viva offrendo ispirazione alle nuove generazioni e donandogli un forte senso di identità.

Sono le personalità di un paese distintesi nel tempo per qualcosa, a definire la vera anima di un luogo e conoscerne la loro storia ricordandone il loro operato, aiuta a comprendere le radici culturali di oggi.

Il premio Nazionale di Poesia “Luigi Tucci”. Giunto alla IV edizione e fortemente voluto dal sodalizio de “il fiore di pietra” nasce con lo scopo di tenere viva la memoria del medico-poeta di Petrizzi Luigi Tucci venuto a mancare nel 1995 e di mantenere attuale la sua straordinaria capacità di coniugare bene la pratica clinica agli studi umanistici ed alla stesura di poesie in vernacolo ed in lingua italiana.

Numerosi e provenienti da tutta Italia gli artisti che hanno partecipato ad una gara che ha premiato per classifica assoluta e per categorie, rendendole note al pubblico presente, i componimenti in versi insigniti accompagnati per l’occasione da brani musicali eseguiti da giovani, valenti musicisti del luogo.

“Muiono i poeti ma non muore mai la poesia perchè la poesia è infinita come la vita”.

L’arrivo della bella stagione vede allo Start le manifestazioni della Pro-loco di Petrizzi capace di distinguersi da sempre per la qualità e l’interesse riscosso.

Massimiliano Giorla